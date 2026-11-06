После почти года в СИЗО: суд освободил из-под стражи фигуранта дела Мидас, считавшегося советником Галущенко

Игорь Миронюк во время заседания Высшего антикоррупционного суда в Киеве, 12 ноября 2025 года (Фото: . Суспільне Новини/Алексей Арунян)

Об этом 5 ноября сообщила Transparency International Ukraine.

Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Миронюка. Основанием для такого решения стало истечение максимального срока содержания под стражей в ходе досудебного расследования.

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Как отметила Transparency International Ukraine, Миронюк находился под стражей почти год — дольше всех остальных подозреваемых по этому делу.

Теперь он обязан круглосуточно находиться дома и выполнять возложенные судом процессуальные обязанности, в частности носить электронный браслет.

По данным следствия, Игорь Миронюк (под кодовым именем Рокет) вместе с Дмитрием Басовым (Тенором), который был исполнительным директором по физической защите и безопасности Энергоатома, курировал теневые схемы в энергетической сфере — в частности, контролировал закупки, кадровые назначения и финансовые операции государственной компании Энергоатом.

Игоря Миронюка называли советником экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко, однако в самом Минэнерго эту информацию опровергали. Сам он на судебном заседании 11 ноября 2025 года заявил, что был адвокатом Галущенко (который также является фигурантом так называемых «пленок» Миндича).

11 ноября 2025 года Игорь Миронюк был задержан Национальным антикоррупционным бюро.

12 ноября Кабинет министров на внеочередном заседании отстранил Германа Галущенко от исполнения министерских обязанностей (на тот момент Галущенко занимал должность министра юстиции).

10 ноября детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у бывшего министра энергетики, на тот момент главы Минюста Германа Галущенко и в компании Энергоатом.

НАБУ опубликовало серию аудиозаписей, на которых обсуждалось отмывание денег. Там упоминались Герман Галущенко и, вероятно, Тимур Миндич (все они использовали псевдонимы).

11 ноября НАБУ заявило о задержании пяти человек по делу Мидас. Также подозрения получили:

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