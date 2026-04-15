Апелляция ВАКС отказалась отменить подозрение Миндичу, который не явился на суд

Апелляция Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение об отказе отменить подозрение бизнесмену и фигуранту дела Мидас Тимуру Миндичу .

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в среду, 15 апреля.

Как отметили в ЦПК, суд отказал в отмене подозрения из-за пребывания Миндича в розыске, отсутствия обстоятельств, препятствующих ему прибыть в суд, а также из-за невозможности должным образом подтвердить его личность при подключении на заседание онлайн.

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Адвокат Миндича просил присоединить своего подзащитного к судебному заседанию онлайн, поскольку тот находится за границей. По словам защитника, Миндич не может приехать в Украину «из-за российских обстрелов», а также из-за «политического преследования».

«Как только отпадут опасения за жизнь и здоровье, он готов приехать и общаться», — заявил адвокат.

21 декабря 2025 года Украинская правда написала, что Миндич находится в Израиле, и опубликовала соответствующее фото.

26 января 2026 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко сообщил, что НАБУ и САП подали документы в Интерпол для объявления в розыск Миндича и бизнесмена Александра Цукермана, который также фигурирует в деле.

31 марта в Офисе генпрокурора заявили, что направили Израилю запрос на выдачу Миндича и Цукермана.

Операция Мидас — что известно

10 ноября 2025 года детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, в компании Энергоатом, а также у тогдашнего министра юстиции и экс-министра энергетики Германа Галущенко.

Инфографика: NV

НАБУ сообщило, что во время операции Мидас была выявлена деятельность «преступной организации во главе с известным бизнесменом». Речь шла о коррупционной схеме влияния на НАЭК Энергоатом и вымогательстве у контрагентов компании откатов на сумму 10−15% от стоимости контрактов.

Пятерых фигурантов дела задержали и арестовали с возможностью залога. Среди них были бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности компании Энергоатом Дмитрий Басов и работники «бэк-офиса», где, по данным следствия, отмывали средства.

Народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк утверждал, что бывший глава Офиса президента Андрей Ермак также фигурирует на пленках НАБУ под псевдонимом Али-Баба.

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Директор НАБУ Семен Кривонос заявлял, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть данные о возможной причастности Ермака к расследованию по делу Мидас.

19 ноября Верховная Рада уволила Германа Галущенко с должности министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности главы Минэнерго.

15 февраля 2026 года НАБУ и САП задержали Галущенко при попытке покинуть территорию Украины.

16 февраля экс-министру сообщили о подозрении в отмывании средств и участии в преступной организации. Во время судебного заседания он говорил, что не имел никаких подозрений в момент, когда планировал поездку, и что собирался за границу, чтобы встретиться с детьми.

17 февраля Германа Галущенко отправили под стражу с альтернативой внесения 200 млн грн залога. Сам он заявлял, что «нашел бы 20−30 млн грн» на залог как альтернативу аресту.