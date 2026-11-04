Коррупция в энергетическом секторе. НАБУ и САП завершили расследование в рамках операции Мидас

В НАБУ заявили о завершении расследования в рамках операции Мидас (Фото: НАБУ / Telegram)

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по делу Мидас , касающемуся «преступной организации высокого уровня», которая действовала в энергетическом секторе и, по данным следствия, систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов Энергоатома и других государственных предприятий.

Об этом говорится в заявлении НАБУ, обнародованном в среду, 4 ноября.

По данным антикоррупционных органов, участники схемы требовали от 10% до 15% стоимости контрактов. При этом для легализации незаконно полученных средств фигуранты использовали отдельный офис, криптовалюту, ценные бумаги и зарубежный инвестиционный фонд.

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Как сообщили в НАБУ, в период с 2020 по 2025 год через этот офис прошло более 111 млн долларов США и 12 млн евро. Антикоррупционные органы приняли меры для ареста активов организации в Украине и за рубежом. Расследование других фактов коррупции и отмывания средств в энергетическом секторе продолжается.

Преступную организацию, фигурирующую в деле Мидас, разоблачили в ноябре 2025 года. Впоследствии подозрения были предъявлены, в частности, бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышову и министру энергетики Украины Герману Галущенко.

Операция Мидас — главное

Операцию Мидас НАБУ и САП провели в ноябре 2025 года. НАБУ сообщило о выявлении коррупционной схемы влияния на НАЭК Энергоатом и вымогательства у контрагентов компании откатов в размере 10−15% от стоимости контрактов.

В рамках расследования правоохранители сообщили о подозрении восьми лицам. Среди фигурантов дела — бизнесмен и соучредитель студии Квартал-95 Тимур Миндич, который на записях НАБУ фигурирует под именем «Карлсон», бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк («Рокет»), экс-исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов («Тенор»), бизнесмен Александр Цукерман («Шугармен»), а также сотрудники «бэк-офиса», где, по данным следствия, отмывались деньги.

По информации источников журналистов в правоохранительных органах, в ночь на 10 ноября 2025 года Миндич покинул территорию Украины. Впоследствии Совет национальной безопасности и обороны ввел против него санкции.