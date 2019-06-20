Расстрел на Институтской: суд арестовал участок до завершения следственных экспериментов Сегодня, 18:38 Цей матеріал також доступний українською Адвокатская совещательная группа / Advocacy Advisory Panel На Институтской продолжаются следственные действия Адвокатская совещательная группа / Advocacy Advisory Panel

В четверг, 20 июня, Киевский апелляционный суд арестовал участок земли, где были расстрелы активистов Майдана по ул. Институтской в Киеве.

Об этом сообщили в Адвокатской совещательной группе.

«Суд удовлетворил апелляцию прокурора и наложил арест на земельный участок (место расстрела) по ул. Институтской», - говорится в заявлении.

Арест будет снят после завершения всех следственных экспериментов по делам Майдана.

Напомним, что 13 мая в Киеве на Институтской начали снимать брусчатку, несмотря на проведение следственных экспериментов в расследовании расстрелов участников Революции Достоинства.

Во время столкновений активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева, в том числе на Институтской, в период с 21 ноября 2013 года 21 февраля 2014 погибли более ста протестующих. Погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотней.

На месте расстрелов решили построить музей и мемориал Революции Достоинства. Однако департамент спецрасследований Генпрокуратуры выдал предписание о запрете строительства на Институтской до завершения следственных экспериментов.