Эми Магуайр
Названы обвиняемые в крушении рейса МН17. Что дальше?
Джерард Роланд
США и Китай продолжают воевать
Кристина Бердинских
Как Зеленский в Париже гостевал
Дмитрий Бондар
Нервные клетки восстанавливаются. 10 популярных мифов о работе мозга
Спецтема: Погиб Дмитрий Тымчук Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Расстрел на Институтской: суд арестовал участок до завершения следственных экспериментов

Сегодня, 18:38
Цей матеріал також доступний українською
Расстрел на Институтской: суд арестовал участок до завершения следственных экспериментов - фото

Адвокатская совещательная группа / Advocacy Advisory Panel

На Институтской продолжаются следственные действия

В четверг, 20 июня, Киевский апелляционный суд арестовал участок земли, где были расстрелы активистов Майдана по ул. Институтской в Киеве.

Об этом сообщили в Адвокатской совещательной группе.

«Суд удовлетворил апелляцию прокурора и наложил арест на земельный участок (место расстрела) по ул. Институтской», - говорится в заявлении.

Арест будет снят после завершения всех следственных экспериментов по делам Майдана.

Напомним, что 13 мая в Киеве на Институтской начали снимать брусчатку, несмотря на проведение следственных экспериментов в расследовании расстрелов участников Революции Достоинства.

Читайте также:

"Беркутовцы" на Институтской. Подробности предстоящей реконструкции Майдана

Во время столкновений активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева, в том числе на Институтской, в период с 21 ноября 2013 года 21 февраля 2014 погибли более ста протестующих. Погибших участников акций протеста стали называть Небесной сотней.

На месте расстрелов решили построить музей и мемориал Революции Достоинства. Однако департамент спецрасследований Генпрокуратуры выдал предписание о запрете строительства на Институтской до завершения следственных экспериментов.

Теги:   Расстрел на Институтской Революция Достоинства Майдан

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

События

Сегодня, 20:02

img
Убийство журналиста Комарова: следствие отрабатывает три версии
События

Сегодня, 17:37

img
Зеленский отменил указ о школьной форме
Политика

Сегодня, 19:33

img
Под КНУ Шевченко сотни человек вышли на протест из-за возвращения Портнова в университет — видео

ТОП 3

События

Вчера, 21:04

img
В Одесской области нашли мертвой пропавшую неделю назад 11-летнюю девочку
93125
События

Вчера, 13:15

img
В Киеве погиб нардеп Дмитрий Тымчук — СМИ
75470
События

Сегодня, 15:03

img
Зеленский отменил указ Ющенко о проблесковых маячках
30901

Новости Одессы

img
Убийство девочки в Ивановке: все подробности и вопросы (фото)
img
В Одессе продавец сознался в изнасиловании 13-летней покупательницы
img
Дарью Лукьяненко похоронят завтра: в Ивановском районе объявлен день траура