Дело Майдана: экс-заместителя главы МВД Ратушняка будут судить заочно

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Суд разрешил заочное расследование в отношении Виктора Ратушняка
Фото: МВД

Суд разрешил заочное расследование в отношении Виктора Ратушняка

В среду, 28 марта, Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении экс-заместителя министра внутренних дел Украины Виктора Ратушняка по делу о расстрелах активистов Евромайдана в центре Киева в феврале 2014 года.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Украины, бывшему чиновнику инкриминируют организацию в составе организованной преступной группы превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению Евромайдана в центре Киева, что привело к массовым жертвам среди митингующих, организацию умышленных убийств и покушений на умышленные убийства активистов Евромайдана в период 18-20 февраля 2014 года и террористического акта 20 февраля 2014 года на улице Институтской в ​​Киеве.

Смотрите также

Напомним, Виктору Ратушняку объявлено подозрение на основании ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины. Ратушняк в частности подозревается в причастности к расстрелам участников Евромайдана 18-20 февраля 2014 года. Он находится в розыске.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове