Дело Майдана: экс-заместителя главы МВД Ратушняка будут судить заочно

В среду, 28 марта, Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении экс-заместителя министра внутренних дел Украины Виктора Ратушняка по делу о расстрелах активистов Евромайдана в центре Киева в феврале 2014 года.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Украины, бывшему чиновнику инкриминируют организацию в составе организованной преступной группы превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению Евромайдана в центре Киева, что привело к массовым жертвам среди митингующих, организацию умышленных убийств и покушений на умышленные убийства активистов Евромайдана в период 18-20 февраля 2014 года и террористического акта 20 февраля 2014 года на улице Институтской в ​​Киеве.

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Напомним, Виктору Ратушняку объявлено подозрение на основании ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины. Ратушняк в частности подозревается в причастности к расстрелам участников Евромайдана 18-20 февраля 2014 года. Он находится в розыске.