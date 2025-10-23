Свидетелю по делу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова и его отца, которых подозревают в попытке продавать техническую коноплю в РФ, сообщили о подозрении в даче заведомо ложных показаний.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в четверг, 23 октября.

В ведомстве не называли имена, однако, как пишет hromadske, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, речь идет о Юсуфе Мамешеве.

Реклама

В Офисе генерального прокурора заявили, что свидетель предоставил ложную информацию относительно содержания и контекста своего разговора с подозреваемым, чтобы ввести в заблуждение следствие и суд.

«Своими действиями он умышленно ввел в заблуждение орган досудебного расследования и суд, пытаясь помочь избежать уголовной ответственности знакомому подозреваемому», — говорится в сообщении.

Мамешеву сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 384 УКУ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что СБУ начала расследование относительно показаний свидетеля Юсуфа Мамешева по делу детектива Магамедрасулова и его отца.

Свидетель отмечал, что во время телефонного разговора с детективом Русланом Магамедрасуловым обсуждал продажу технической конопли в Узбекистан, а не в российский Дагестан. В то же время Служба безопасности утверждает, что по результатам пяти экспертиз записи разговора Мамешева с детективом НАБУ речь шла именно о торговле с Дагестаном.

Юсуф Мамешев заявлял о давлении со стороны СБУ на него и его сына. Он утверждал, что сотрудники службы присылали ему угрозы и назначали встречи, угрожая «проблемами», если он не изменит свои показания.

По его словам, после отказа изменить показания в тот же вечер ТЦК объявило его в розыск, а уже на следующее утро его задержала полиция.

Дело детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова и его отца

21 июля СБУ, Офис генпрокурора и ГБР провели несколько десятков обысков у детективов НАБУ.

В СБУ сообщили о подозрении в пособничестве стране-агрессору Магамедрасулову, который руководит детективами НАБУ в Запорожье и Днепре, после масштабных обысков 21 июля 2025 года. В СБУ заявили, что мужчина был в тесном контакте с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который связан со спецслужбами РФ и «имеет значительное влияние на деятельность НАБУ».

22 июля Магамедрасулова арестовали.

Читайте также: Суд продлил арест детектива НАБУ Магомедрасулова до 15 декабря

Впоследствии СБУ заявила о новых доказательствах по делу детектива НАБУ, а именно — переписка, в которой упоминается продажа в Дагестан выращенной в Житомирской области технической конопли.

11 сентября Печерский суд оставил в СИЗО отца Магамедрасулова, который также является обвиняемым по делу.

16 сентября СБУ, ОГП и ГБР сообщили о новом подозрении Магамедрасулову, который сейчас находится под арестом. Детектива подозревают в помощи конвертационным центрам в незаконных финансовых махинациях.

22 сентября Юсуф Мамешев, один из ключевых свидетелей по делу Магамедрасулова, получил угрозы от неизвестного номера.

Читайте также: Суд продлил досудебное расследование по делу детектива НАБУ Магамедрасулова

23 сентября Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу о продлении срока содержания под стражей детектива НАБУ Магамедрасулова. Также он отказал в допросе Мамешева, которому угрожали неизвестные.

В интервью NV Магамедрасулов сообщил, что считает дело против себя политическим и связывает его со своей работой, делами НАБУ, к которым приобщался, и чиновниками, до которых ему с коллегами «удалось дотянуться».

17 октября Печерский райсуд Киева продлил арест для Руслана Магомедрасулова и его отца Сентябра Магамедрасулова до 15 декабря без альтернативы залога.