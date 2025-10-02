К схеме привлекли должностных лиц горсовета. В Кривом Роге будут судить участников преступной организации за махинации на захоронении военных

2 октября, 17:57
Лидер организации — директор коммунального предприятия, создал подконтрольную монополию на ритуальные услуги (Фото: Национальная полиция Украины)

В Днепропетровской области завершено расследование дела в отношении группы лиц, которые создали незаконную монополию на ритуальные услуги и заработали на этом десятки миллионов гривен. Обвинительный акт в отношении десяти участников уже передан в суд.

Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в Нацполиции. По данным правоохранителей, схему организовал директор коммунального предприятия, которое должно было обеспечивать захоронения и содержание кладбищ. Он привлек к сделке ряд частных компаний, предпринимателей, должностных лиц городского совета и гражданских лиц.

Следователи установили, что преступная организация фактически контролировала все услуги в сфере захоронений. Подконтрольные организаторам компании выигрывали тендеры, ведь условия конкурсов прописывались именно под них. В документах указывали ложные данные — как об объемах выполненных работ, так и о перевозке тел погибших военных.

Обвинительный акт в отношении десяти фигурантов дела уже передали на рассмотрение в Металлургический районный суд Кривого Рога.

Их действия квалифицировали как присвоение и растрату имущества, создание и участие в преступной организации, а также служебный подлог.

Обвиняемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

