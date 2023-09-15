Коломойскому объявлено о третьем подозрении

15 сентября, 03:41
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Игорю Коломойскому вручили новое подозрение по делу ПриватБанка (Фото:Решетка)

Игорю Коломойскому вручили новое подозрение по делу ПриватБанка (Фото:Решетка)

Украинскому олигарху и бизнесмену Игорю Коломойскому объявлено об очередном подозрении — третьем. Об этом в четверг, 14 сентября, заявил в своем Telegram-канале советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко.

По словам Лещенко, новое подозрение стало результатом расследования, которое осуществляло Бюро экономической безопасности.

Согласно документу, Коломойский подозревается:

— в организации подделки документов на перевод средств,
— в организации завладения чужим имуществом путем, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах,
— в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.

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Как говорится в сообщении, досудебное расследование выяснило, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу. В ее состав входили руководитель Столичного филиала ПриватБанка Сергей Волков и другие должностные лица Столичного филиала и Главного офиса ПриватБанка.

Лещенко пишет, что группа разработала план по завладению средствами банка. Он заключался в искусственном создании видимости внесения наличных в кассу банка от имени Коломойского, их учета, оформления перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами и тому подобное.

Искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило в период с 26.03.2013 по 18.02.2014 на общую сумму 5 миллиардов 878 миллионов гривен, отмечает советник.

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Затем безналичные средства в сумме 5,878 миллиардов гривен легализовали путем их перечисления следующим адресатам:

— ТОВ «ФК ДНІПРО»,
— на собственный счет Коломойского,
— в адрес организации «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА УКРАИНЫ»,
— ТОВ «ПРОТОН-21»,
— ООО «ЮБИ»,
— ТОВ «ФК ГАМБИТ»,
— ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»,
— путем пополнения собственного карточного счета в ПриватБанке.

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Также были перечисления на банковский счет в АО «АЙБОКС БАНК» с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов:

— MARKS AND SOKOLOV LLC (США),
— HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США),
— FIELDFISHER LLP (Великобритания),
— NOMEA LAW FIRM (Швейцария).

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7 сентября НАБУ и САП сообщили Коломойскому и еще пяти людям о подозрении в завладении средствами ПриватБанка на сумму более 9,2 млрд гривен.

По данным следствия, в январе-марте 2015 года Коломойский, который на тот момент занимал должность главы Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПриватБанка для дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.

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2 сентября Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Игорю Коломойскому. Его отправили под стражу на 60 суток в Днепре с возможностью внести залог в более 509 млн грн.

Ранее в тот же день СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по ст. 190 и 209 УК Украины — легализация имущества, полученного мошенническим путем.

СБУ заявляет, что в течение 2013−2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем вывода средств за границу, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Он отказался вносить многомиллионный залог, его адвокаты готовят апелляцию.

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Теги:   Игорь Коломойский Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ПриватБанк

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