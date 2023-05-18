САП заявила о разглашении данных по делу экс-главы Верховного Суда Князева. Начали расследование 18 мая, 13:12 Специализированная антикоррупционная прокуратура (Фото:САП)

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту разглашения данных досудебного расследования по делу экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева и его сообщника.



Об этом САП сообщила в четверг, 18 мая.

Там заявили, что определенные лица незаконно разгласили охраняемые законом материалы, которые касаются проведения конкурса в Высшую квалификационную комиссию судей Украины. Их изъяли во время следственных действий в кабинете Князева.

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Разглашение такой информации является незаконным и может нанести «непоправимый вред» интересам государства. Материалы, полученные в рамках досудебного расследования, касающиеся конкурса на избрание членов ВККС, предоставят по запросу Высшего совета правосудия, рассказали в САП.

Прокурор инициировал расследование уголовного производства. Правовая квалификация — ч. 3 ст. 387 УК Украины. Досудебное расследование поручили Управлению внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро Украины.

Дело Князева

Вечером 15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного Суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП.



Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением высшего должностного лица в судебной ветви власти за время работы НАБУ и САП.



По словам Кривоноса, правоохранители зафиксировали контакты владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной деятельности. Речь шла о договоренности о взятке судьям «за принятие нужного для этого предпринимателя решения».

Правоохранители также проверяют другие факты получения взяток судьями Верховного Суда.

Пленум ВС 16 мая выразил недоверие Князеву — он лишился должности главы суда, но остается судьей до решения Высшего совета правосудия. Ему и его сообщнику-адвокату сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.



Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке. 19 апреля 2023 года Верховный Суд оставил за компанией Жеваго 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в судебной тяжбе, которая длилась с 2005 года.



Князева избрали главой Верховного Суда в конце октября 2021 года. С 2017-го он занимал должность судьи и секретаря Верховной палаты ВС.