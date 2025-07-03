Дело о незаконном обогащении. Жене главы АМКУ Кириленко уменьшили залог с 9 млн до 242 тыс. грн

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в четверг, 3 июля, уменьшила залог для жены главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко Аллы Кириленко с 9 млн грн до 242 тыс. грн.

Об этом сообщает платформа ВАКС решил.

Там отметили, что ВАКС отменил постановление следственного судьи, которым Алле Кириленко избрали меру пресечения в виде залога в 9 млн грн. Также Апелляционная палата суда отказалась удовлетворить жалобу прокурора об увеличении залога до 11 млн грн.

5 июня НАБУ и САП сообщили Алле Кириленко о подозрении в пособничестве незаконному обогащению, а ее мужу Павлу Кириленко — в недекларировании имущества. 6 июня ВАКС назначил для Аллы залог в 9 миллионов гривен.

По данным следствия, в 2024 году Павел Кириленко не указал в своей электронной декларации информацию о 20 объектах недвижимости и дорогом автомобиле, которые были оформлены на родственников его жены. Вероятно, речь идет о том самом имуществе, из-за которого ему ранее уже объявляли подозрение в незаконном обогащении и представлении ложных данных в декларациях за 2020−2023 годы.

Дело Кириленко — что известно

14 августа 2024 года Павлу Кириленко объявили о подозрении.

По данным НАБУ, в 2020—2023 годах, занимая должность руководителя Донецкой ОГА, Кириленко купил 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.

Разница между стоимостью имущества и средствами чиновника и его жены составила 56,2 млн грн.

Кроме того, по данным НАБУ, Кириленко не внес имущество в декларации за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.

НАБУ и САП зарегистрировали в отношении Кириленко уголовное производство по ст. 368−5 УК (незаконное обогащение) и ст. 366−2 (декларирование ложной информации) еще в марте 2024 года, после соответствующего расследования Схем.

28 августа ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства НАБУ и САП о взятии Кириленко под стражу и определил меру пресечения в виде залога в размере 30 миллионов гривен.

29 августа за Кириленко внесли залог в 30,28 млн грн.

16 сентября Высший антикоррупционный суд не удовлетворил ходатайство прокуроров, которые просили о содержании Павла Кириленко под стражей.

9 декабря НАБУ и САП сообщили о завершении расследования в отношении Кириленко.