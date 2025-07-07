Дело о незаконном обогащении главы АМКУ Кириленко направили в суд

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направил в суд обвинительный акт в отношении главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко , которого обвиняют в незаконном обогащении на 72 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба САП в понедельник, 7 июля.

Там напомнили, что в 2020—2023 годах Кириленко, занимая должность руководителя областной государственной военной администрации, приобрел семь квартир в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м; дом площадью более 220 кв. м и два земельных участка под Киевом; два гаражных бокса; шесть машино-мест; три нежилых помещения общей площадью более 190 кв. м; автомобиль ВМԜ Х3.

4 июня Высший антикоррупционный суд уменьшил залог Кириленко до 25 миллионов гривен. Однако не позволил выезжать в служебные командировки за границу.

Также 3 июля Апелляционная палата ВАКС уменьшила залог для жены Павла Кириленко Аллы Кириленко с 9 млн грн до 242 тыс. грн.

Дело Кириленко — что известно

14 августа 2024 года Павлу Кириленко объявили о подозрении.

По данным НАБУ, в 2020—2023 годах, занимая должность руководителя Донецкой ОГА, Кириленко купил 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.

Разница между стоимостью имущества и средствами чиновника и его жены составила 56,2 млн грн.

Кроме того, по данным НАБУ, Кириленко не внес имущество в декларации за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.

НАБУ и САП зарегистрировали в отношении Кириленко уголовное производство по ст. 368−5 УК (незаконное обогащение) и ст. 366−2 (декларирование ложной информации) еще в марте 2024 года, после соответствующего расследования Схем.

28 августа ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства НАБУ и САП о взятии Кириленко под стражу и определил меру пресечения в виде залога в размере 30 миллионов гривен.

29 августа за Кириленко внесли залог в 30,28 млн грн.

16 сентября Высший антикоррупционный суд не удовлетворил ходатайство прокуроров, которые просили о содержании Павла Кириленко под стражей.

9 декабря НАБУ и САП сообщили о завершении расследования в отношении Кириленко.