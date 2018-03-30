Дело Холодницкого: Луценко просит уволить главу САП, а Сытник рассказал о причинах расследования

После того как 20 марта стало известно, что в кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого нашли скрытую технику для прослушивания Генпрокуратура и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник подтвердили, что расследуют дело в отношении главы САП.

НВ рассказывает о нарастающем скандале вокруг главы антикоррупционного ведомства.

Холодницкий не пришел на вызов в ГПУ

30 марта руководитель департамента Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел в сфере экономики Владимир Гуцуляк сообщил СМИ, что Холодницкий не пришел на вызов в ГПУ для предоставления образцов своего голоса.

Он также отметил, что в случае повторной неявки к Холодницкому применят привод.

В свою очередь, спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко сообщил в эфире 112 Украина, что Холодницкий, кроме предоставления образца голоса должен был быть допрошен в качестве свидетеля.

Сам глава САП заявил Украинской правде, что узнал о допросе из СМИ и с понедельника он сам свяжется с Генпрокуратурой для содействия в возможных следственных действиях, если таковые должны проводиться.

Дисциплинарные жалобы на Холодницкого и требование генпрокурора уволить главу САП

В эфире канала 112 Украина Лысенко также сообщил о том, что НАБУ и ГПУ направили в Квалификацинно-дисциплинарную комиссию прокуроров дисциплинарные жалобы, подписанные Юрием Луценко и Артемом Сытником, о совершении Холодницким дисциплинарных проступков.

На странице Генпрокуратуры в Facebook среди дисциплинарных проступков, в которых обвиняют Холодницкого названы:

невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей;

разглашение тайны, охраняемой законом, которая стала известной прокурору во время выполнения полномочий;

совершение действий, порочащих звание прокурора, которые могут вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры;

грубые нарушения правил прокурорской этики;

вмешательство или любое другое влияние прокурора в случаях или порядке, не предусмотренных законодательством, в служебную деятельность другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей, в том числе путем публичных высказываний об их решениях, действиях или бездействии, при отсутствии при этом признаков административного или уголовного правонарушения.

В свою очередь, генпрокурор Юрий Луценко заявил на своей странице в Facebook, что просит Квалификационно-дисциплинарную комиссию рассмотреть вопрос о снятии Холодницкого с должности заместителя генпрокурора и руководителя САП.

Что рассказал Сытник о расследовании в отношении Холодницкого

30 марта Zn.ua опубликовало интервью с директором НАБУ Артемом Сытником, в котором он рассказывает, что за время совместной работы у Бюро накопилось много вопросов "к деятельности и решениям" Холодницкого.

"Линия НАБУ-САП в данном случае ключевая. Участие ГПУ в этой истории - один из боковых трендов", - отметил Сытник.

По словам директора НАБУ, линия поведения Холодницкого долгое время негативно сказывалась на эффективности расследований и дальнейшей судебной перспективе ряда дел.

"Чем активнее мы расследовали, тем больше тревожных сигналов поступало. У детективов были предположения, что расследования сознательно тормозились. ... Не так давно мы получили по одному из дел абсолютно конкретную информацию, которая подтвердила наши худшие подозрения", - утверждает Сытник.

По его словам, речь идет о деле о хищениях в мэрии Одессы. Директор НАБУ добавил, что впоследствии выяснилось, что аналогичные сигналы о Холодницком получали и сотрудники ГПУ, поэтому они зарегистрировали уголовное производство.

"На определенном этапе коллеги из Генеральной прокуратуры предложили нам объединить усилия, чтобы получить доказательства. Мы согласились, понимая, что в данном случае такое сотрудничество является необходимым и обоснованным", - сообщил Сытник.

По его словам, на основании решения суда был зафиксирован ряд разговоров в кабинете руководителя САП, которые, по мнению НАБУ, являются основанием для привлечения как к уголовной, так и к дисциплинарной ответственности. Сытник сообщил, что установленные НАБУ прослушивающие устройства находились в кабинете Холодницкого около месяца. В полученных таким образом материалах идет речь "о сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться", "о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений", а также давлении на суд "с той целью, чтобы суд не рассматривал ходатайство детективов НАБУ о проведении обыска у лица, которое является другом Холодницкого". По словам директора НАБУ, зафиксировано и подстрекательство свидетеля к даче неправдивых показаний.

Сытник также сообщил, что, кроме дела о хищении средств чиновниками мэрии Одессы, поведение Холодницкого вызывает вопросы

в деле по заявлению и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды;

в деле, касающемся фирмы Золотой мандарин, которую связывают с народным депутатом Логвинским;

в расследованиях, связанных с е-декларациями высших должностных лиц;

в расследованиях, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга, а также еще в нескольких крупных делах.

"Сложно представить, что бы мы могли услышать, если бы записи велись не четыре недели, а четыре месяца", - отметил глава НАБУ. При этом Сытник признал, что передачи денег Холодницкому на записях, сделанных в его кабинете, зафиксировано не было.

"Но, поверьте, от этого не легче. ... Руководитель САП имеет системный непроцессуальный контакт с лицами, являющимися объектами определенных расследований - бенефициарами фирм, проходящих в расследованиях НАБУ. И это отнюдь не меньшее зло, чем разовая передача денег", - добавил он.

Что ответил Холодницкий

Глава САП Назар Холодницкий после обнародования информации о жалобе на него в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров и просьбы генерального прокурора снять его с должности на основании результатов расследования заявил на брифинге, что обязательно будет настаивать на публичном рассмотрении этого дисциплинарного производства.

О сути обвинений он пообещал дать комментарий после того, как ознакомится с ними. Кроме того, Холодницкий пообещал, что придет на допрос в Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины 3 апреля.

Он сказал, что не собирается убегать и не "держится за кресло".

"Я отставки и увольнения не боюсь, я переживаю, что будет дальше".

По словам Холодницкого, интервью Сытника стало для него неожиданностью.

"Когда негласно были предложения поработать против НАБУ, я отказывался. К сожалению, детективы НАБУ таким предложением по САП воспользовались. Когда была информация (по работе против НАБУ, - ред.), я говорил, что САП этим заниматься не будет. И считаю, что делал правильно", - заявил также глава главный антикоррупционный прокурор.

НВ