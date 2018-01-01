Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Эрнандо де Сото
Давайте снова научимся договариваться
Ксения Туркова
Как мы говорим о том, что происходит между Россией и Украиной
Андрей Смирнов
Друг Украины №1
Кристина Бердинских
Борцы за справедливость-2018

Дело Кернеса: заседание суда снова перенесли, адвокаты заявили, что у мэра Харькова бронхит

Сегодня, 20:19
12
Цей матеріал також доступний українською

Геннадий Кернес

Полтавский апелляционный суд снова перенес заседание по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса, сообщает Громадське.

Заседание перенесли в связи с тем, что чиновник не пришел в суд - защитники объяснили, что он находится на больничном.

По словам адвоката Кернеса Александра Гунченко, мэр пребывает на больничном с 5 декабря. Судьям адвокат предоставил медицинскую справку с 26-й поликлиники Харькова. В документе указано, что Кернес требует амбулаторного лечения через острый бронхит с астматическим компонентом.

Прокурор Александр Ганилов просил, чтобы уголовное производство в отношении Кернеса остановили в связи с болезнью и продолжили слушания в присутствии других обвиняемых. Это двое охранников мэра - Виталий Блинник и Евгений Смицкий.

Потерпевший по делу Сергей Ряполов подал ходатайство о принудительном приводе Геннадия Кернеса. Ряполов утверждает, что на заседание Кернес не пришел, но проводил сессию и другие заседания в городском совете.

Суд не удовлетворил ходатайство прокурора и потерпевшего. Точная дата следующего заседания пока неизвестна. Причиной является то, что Верховный суд Украины должен рассмотреть очередное ходатайство защиты Кернеса и его охранников, чтобы дело слушали в другом апелляционном суде.

Напомним, что 12 ноября рассмотрение апелляции уже переносили из-за состояния здоровья Кернеса. 23 ноября рассмотрение апелляции снова перенесли из-за отсутствия мэра Харькова. Тогда, по словам адвоката Кернеса Александра Гунченко, его подзащитный не смог явиться на судебное заседание, поскольку находится на лечении с 22 ноября в связи с обострением болезни.

10 августа судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов закрыл уголовное производство против Кернеса, которого вместе с двумя охранниками обвиняли в избиении евромайдановцев.

Судья заявил, что прокуроры самоустранились от доказательства вины, в результате чего дело рассматривается уже четвертый год подряд. Семь последних заседаний, на которых должны были состояться дебаты, прокуроры вообще пропустили. Суд расценил это как отказ от обвинения и постановил закрыть дело.

В ГПУ же заявили, что прокуроры болели, а судья вынес неправосудное решение. В свою очередь, прокуратура Полтавской области возбудила уголовное производство в отношении судьи Антонова в связи с закрытием дела против Кернеса.

В то же время Совет судей Украины на экстренном заседании за Антонова заступился.

16 августа Генпрокуратура подала апелляцию на решение о закрытии дела Кернеса.

Геннадия Кернеса и его охранников обвиняли в похищении, пытках и угрозе убийства двух активистов харьковского Евромайдана зимой 2014 года - Александра Кутянина и Сергея Ряполова.

Теги:   Суд Харьков Геннадий Кернес

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Сегодня, 19:09

article_img
"Держатся мужественно". Украинский консул посетил четырех моряков в СИЗО Москвы - Денисова

ТОП-3 мнений

Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мир все более безумен
3820
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
6 декабря: Британский удар по российским олигархам
2685
Лилия Шевцова - фото
Лилия Шевцова
Россия уходит в себя, огрызаясь
2363
Тарас Березовец - фото
Тарас Березовец
Как Трамп высек Путина
13674
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Операция "Трампнаш" завершилась. Что дальше?
10645
Евгений Ихельзон - фото
Евгений Ихельзон
Почему я проголосую за Порошенко?
8307
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28952
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25087
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20278

Читайте также

Страны

Сегодня, 20:44

article_img
В России священник хвастался богатой жизнью в Instagram, но потом удалил аккаунт
Страны

Сегодня, 19:40

article_img
Предполагаемую дочь Путина впервые показали на российском телевидении. Теперь она - ученый
Карточки

Сегодня, 17:51

article_img
Знаковые лица Майдана пять лет назад и сейчас