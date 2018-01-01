Дело Кернеса: заседание суда снова перенесли, адвокаты заявили, что у мэра Харькова бронхит Сегодня, 20:19 12 Цей матеріал також доступний українською Геннадий Кернес

Полтавский апелляционный суд снова перенес заседание по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса, сообщает Громадське.

Заседание перенесли в связи с тем, что чиновник не пришел в суд - защитники объяснили, что он находится на больничном.

По словам адвоката Кернеса Александра Гунченко, мэр пребывает на больничном с 5 декабря. Судьям адвокат предоставил медицинскую справку с 26-й поликлиники Харькова. В документе указано, что Кернес требует амбулаторного лечения через острый бронхит с астматическим компонентом.

Прокурор Александр Ганилов просил, чтобы уголовное производство в отношении Кернеса остановили в связи с болезнью и продолжили слушания в присутствии других обвиняемых. Это двое охранников мэра - Виталий Блинник и Евгений Смицкий.

Потерпевший по делу Сергей Ряполов подал ходатайство о принудительном приводе Геннадия Кернеса. Ряполов утверждает, что на заседание Кернес не пришел, но проводил сессию и другие заседания в городском совете.

Суд не удовлетворил ходатайство прокурора и потерпевшего. Точная дата следующего заседания пока неизвестна. Причиной является то, что Верховный суд Украины должен рассмотреть очередное ходатайство защиты Кернеса и его охранников, чтобы дело слушали в другом апелляционном суде.

Напомним, что 12 ноября рассмотрение апелляции уже переносили из-за состояния здоровья Кернеса. 23 ноября рассмотрение апелляции снова перенесли из-за отсутствия мэра Харькова. Тогда, по словам адвоката Кернеса Александра Гунченко, его подзащитный не смог явиться на судебное заседание, поскольку находится на лечении с 22 ноября в связи с обострением болезни.

10 августа судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов закрыл уголовное производство против Кернеса, которого вместе с двумя охранниками обвиняли в избиении евромайдановцев.

Судья заявил, что прокуроры самоустранились от доказательства вины, в результате чего дело рассматривается уже четвертый год подряд. Семь последних заседаний, на которых должны были состояться дебаты, прокуроры вообще пропустили. Суд расценил это как отказ от обвинения и постановил закрыть дело.

В ГПУ же заявили, что прокуроры болели, а судья вынес неправосудное решение. В свою очередь, прокуратура Полтавской области возбудила уголовное производство в отношении судьи Антонова в связи с закрытием дела против Кернеса.

В то же время Совет судей Украины на экстренном заседании за Антонова заступился.

16 августа Генпрокуратура подала апелляцию на решение о закрытии дела Кернеса.

Геннадия Кернеса и его охранников обвиняли в похищении, пытках и угрозе убийства двух активистов харьковского Евромайдана зимой 2014 года - Александра Кутянина и Сергея Ряполова.