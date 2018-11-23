Дело Кернеса: рассмотрение апелляции снова перенесли из-за отсутствия мэра Харькова

Полтавский апелляционный суд не рассмотрел апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции по делу касательно мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Судебное заседание отложили в связи с отсутствием Кернеса. Следующее заседание назначили на 7 декабря.
По словам адвоката Кернеса Александра Гунченко, его подзащитный не смог явиться на судебное заседание, поскольку находится на лечении с 22 ноября в связи с обострением болезни.
Напомним, что 12 ноября рассмотрение апелляции уже переносили из-за состояния здоровья Кернеса.
10 августа судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов закрыл уголовное производство против Кернеса, которого вместе с двумя охранниками обвиняли в избиении евромайдановцев.
Судья заявил, что прокуроры самоустранились от доказательства вины, в результате чего дело рассматривается уже четвертый год подряд. Семь последних заседаний, на которых должны были состояться дебаты, прокуроры вообще пропустили. Суд расценил это как отказ от обвинения и постановил закрыть дело.
В ГПУ же заявили, что прокуроры болели, а судья вынес неправосудное решение. В свою очередь, прокуратура Полтавской области возбудила уголовное производство в отношении судьи Антонова в связи с закрытием дела против Кернеса.
В то же время Совет судей Украины на экстренном заседании за Антонова заступился.
16 августа Генпрокуратура подала апелляцию на решение о закрытии дела Кернеса.
Геннадия Кернеса и его охранников обвиняли в похищении, пытках и угрозе убийства двух активистов харьковского Евромайдана зимой 2014 года - Александра Кутянина и Сергея Ряполова.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования