Дело Кернеса: рассмотрение апелляции снова перенесли из-за отсутствия мэра Харькова

Полтавский апелляционный суд не рассмотрел апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции по делу касательно мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Судебное заседание отложили в связи с отсутствием Кернеса. Следующее заседание назначили на 7 декабря.

По словам адвоката Кернеса Александра Гунченко, его подзащитный не смог явиться на судебное заседание, поскольку находится на лечении с 22 ноября в связи с обострением болезни.

Напомним, что 12 ноября рассмотрение апелляции уже переносили из-за состояния здоровья Кернеса.

10 августа судья Киевского районного суда Полтавы Андрей Антонов закрыл уголовное производство против Кернеса, которого вместе с двумя охранниками обвиняли в избиении евромайдановцев.

Судья заявил, что прокуроры самоустранились от доказательства вины, в результате чего дело рассматривается уже четвертый год подряд. Семь последних заседаний, на которых должны были состояться дебаты, прокуроры вообще пропустили. Суд расценил это как отказ от обвинения и постановил закрыть дело.

В ГПУ же заявили, что прокуроры болели, а судья вынес неправосудное решение. В свою очередь, прокуратура Полтавской области возбудила уголовное производство в отношении судьи Антонова в связи с закрытием дела против Кернеса.

В то же время Совет судей Украины на экстренном заседании за Антонова заступился.

16 августа Генпрокуратура подала апелляцию на решение о закрытии дела Кернеса.

Геннадия Кернеса и его охранников обвиняли в похищении, пытках и угрозе убийства двух активистов харьковского Евромайдана зимой 2014 года - Александра Кутянина и Сергея Ряполова.