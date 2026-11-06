Журналистов не пустили на заседание ВАКС, где избирают меру пресечения генералу СБУ Дуке

В Высшем антикоррупционном суде в Киеве продолжается заседание по избранию меры пресечения бывшему первому заместителю начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергею Дуке . Он является фигурантом операции Карфаген.

Заседание перенесли в другой зал, не сообщив об этом журналистам, которые более полутора часов ожидали начала в другом помещении, сообщают Радио Свобода и Суспільне.

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Позже в пресс-службе ВАКС объяснили недопуск журналистов мерами безопасности. Трансляция заседания на YouTube не ведется.

Защита Дуки также попросила рассматривать дело в закрытом режиме, ссылаясь на письмо от СБУ. Кроме того, суд рассмотрел ходатайство об отводе прокурора Николая Карася, однако отказал в его удовлетворении.

Из-за недопуска на заседание журналисты вызвали полицию.

4 ноября НАБУ и САП заявили о разоблачении в ходе расследования дела Карфаген наркосиндиката с российским следом, который управлял сетью мошеннических кол-центров при поддержке должностных лиц Службы безопасности и Нацполиции. По данным следствия, в состав преступной организации входили не менее 12 человек, среди которых — генерал-майор СБУ Аким, один из руководителей Департамента стратегических расследований Нацполиции Прайс, а также наркоторговец Мексиканец, рецидивист Криминал и другие.

Сергей Дука (на записях фигурирующий, вероятно, как Аким), по версии НАБУ и САП, обеспечивал защиту группировки от внимания со стороны своих коллег по спецслужбе. На фоне обнародования НАБУ новых «пленок» его уволили из спецслужбы и сообщили о подозрении в создании преступной организации или руководстве ею с использованием служебного положения, сообщает Радио Свобода.

Ранее в тот же день Украинская правда со ссылкой на собственные источники сообщила об обысках у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука и первого заместителя начальника Главного управления Департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Ковальчука. Служба безопасности подтвердила проведение обысков у своих сотрудников.

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Также утром 4 ноября в НАБУ заявили о препятствовании проведению обыска со стороны СБУ: сотрудник Службы безопасности угрожал детективам оружием. Украинская правда писала, что речь идет о первом заместителе начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, генерале Сергее Дуке. Позже появилась информация о задержании Дуки.

Как сообщало Слідство.Інфо, дом в поселке Рославичи Киевской области, где задержали Сергея Дуку, принадлежит Олесе Старостиной. Ее муж ведет совместный бизнес с братом жены Дуки, а тот, согласно данным из слитых российских баз, после начала полномасштабного вторжения РФ ездил в Армянск в оккупированном Крыму. Также, согласно этим данным, он приобретал номер телефона российского оператора, а в 2009 году получил паспорт РФ (эту информацию журналисты официально подтвердить не смогли).

Операция «Карфаген» касается предполагаемой преступной организации, которая, по данным следствия, «крышевала» сеть мошеннических кол-центров. Организатором схемы в НАБУ считают сотрудника Офиса генпрокурора Сергея Кропиву. Суд заключил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 120 миллионов гривен.

Операция «Карфаген» / Инфографика: NV

7 сентября, на фоне информации о возможной причастности к коррупции, тогдашний генпрокурор Руслан Кравченко заявил об отставке. Он выехал из Украины, но утверждал, что находится за границей в «командировке». 15 сентября Верховная Рада 317 голосами поддержала отставку Кравченко. В тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении.

30 октября Высший антикоррупционный суд продлил на два месяца содержание под стражей трех фигурантов дела и снизил им размер залога. Это Сергей Кропива, его сообщница Елизавета Ивахненко и неназванное доверенное лицо.