«Это просто высший уровень хаоса». Что показала операция Карфаген и почему Буданова не должно было быть в Петропавловской Борщаговке — интервью с Бутусовым
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время событий в Петропавловской Борщаговке 2 ноября (Фото: REUTERS/Стрингер)
Командир роты БПЛА 23-го штурмового полка Второго корпуса Национальной гвардии Хартия Юрий Бутусов в интервью Radio NV — об операции Карфаген, роли Департамента защиты национальной государственности СБУ и событиях в Петропавловской Борщаговке.
— Вторая часть операции Карфаген: САП и НАБУ разоблачили преступную группировку, которая занималась наркоторговлей, крышеванием мошеннических колл-центров, похищением и избиением людей. Следствие утверждает, что украинские правоохранительные органы не просто не пресекали деятельность этой группы, но и были её частью. Вас это в целом удивило или не очень?
— Масштабы проникновения криминальных группировок, международной наркомафии в государственную власть, на все высшие уровни правоохранительных органов, во всю правоохранительную систему… Я, конечно, такого не ожидал. Я не думал, что у нас какой-то один наркоторговец может подкупить такое большое количество руководителей Офиса генпрокурора, полиции, СБУ. Это действительно шок.