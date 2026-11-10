— Вторая часть операции Карфаген: САП и НАБУ разоблачили преступную группировку, которая занималась наркоторговлей, крышеванием мошеннических колл-центров, похищением и избиением людей. Следствие утверждает, что украинские правоохранительные органы не просто не пресекали деятельность этой группы, но и были её частью. Вас это в целом удивило или не очень?

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— Масштабы проникновения криминальных группировок, международной наркомафии в государственную власть, на все высшие уровни правоохранительных органов, во всю правоохранительную систему… Я, конечно, такого не ожидал. Я не думал, что у нас какой-то один наркоторговец может подкупить такое большое количество руководителей Офиса генпрокурора, полиции, СБУ. Это действительно шок.