По словам и.о генпрокурора Антона Ковальского, в ходе служебного расследования «были установлены многочисленные факты использования Кропивой транспортного средства не по назначению» (Фото: Хмельницкая областная прокуратура / Facebook)

Исполняющий обязанности руководителя Офиса генпрокурора Антон Ковальский зарегистрировал уголовное производство в отношении бывшего высокопоставленного сотрудника ведомства Сергея Кропивы за использование служебного автомобиля для неслужебных поездок в Буковель.

Такое заявление Ковальский сделал 2 ноября во время встречи с журналистами в Киеве, сообщает агентство Интерфакс-Украина.

«Отдельно по результатам служебного расследования я зарегистрировал и поручил ГБР расследование в отношении Кропивы», — рассказал и.о. генпрокурора и напомнил, что Кропива является ключевым фигурантом дела НАБУ и САП под кодовым названием Карфаген.

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По словам Ковальского, в ходе служебного расследования «были установлены многочисленные факты использования Кропивой транспортного средства не по назначению, отсутствия на рабочем месте и пребывания в Буковеле».

Как пояснил и.о. генпрокурора, помимо дисциплинарного проступка, установленного по результатам служебного расследования, по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ковальский подчеркнул, что Кропива является примером того, как человек попадает в прокуратуру «не из системы и вне рамок каких-либо конкурсов».

Что касается расследования дела Карфаген, проводимого НАБУ и САП, в котором Кропива является ключевым фигурантом, то Офис генерального прокурора всячески содействует расследованию этого дела, подытожил и.о главы ведомства.

Операция «Карфаген» — последние новости

Спецоперация НАБУ Карфаген касается предполагаемой преступной организации, которая, по данным следствия, «крышевала» сеть мошеннических колл-центров. Организатором схемы в НАБУ считают должностное лицо Офиса генерального прокурора Сергея Кропиву. Суд поместил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 120 млн грн.

Фото: NV

7 сентября генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что подал в отставку на фоне информации о возможной причастности к коррупционным схемам.

14 сентября стало известно, что Руслан Кравченко выехал из Украины через неделю после подачи заявления об отставке на фоне подозрений в причастности к коррупционным схемам — деле НАБУ Карфаген. По данным СМИ, он покинул страну на такси премиум-класса через пункт пропуска «Шегини — Медика». Сам Кравченко заявил, что якобы находится в зарубежной «командировке».

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15 сентября Верховная Рада 317 голосами поддержала отставку Кравченко, и в тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении.

Президент своим указом от 17 сентября возложил на руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Антона Ковальского исполнение обязанностей генерального прокурора.

23 сентября издание УП писало, что Кравченко и его жена, вероятно, зарегистрировались по фиктивному адресу в Вене.

9 октября Ковальский сообщил, что в ОГП проводится служебное расследование обстоятельств выезда бывшего генпрокурора Руслана Кравченко за границу и действий должностных лиц в рамках операции «Карфаген».

Кроме того, и.о. генпрокурора добавил, что продолжается служебное расследование в отношении Сергея Кропивы, задержанного в рамках дела «Карфаген». Проверяется возможное использование им служебных полномочий в личных интересах и вероятное вмешательство в работу других прокуроров. По словам Ковальского, дисциплинарная жалоба Генеральной инспекции ГП в отношении Кропивы находится на рассмотрении КДКП, а его должность также была упразднена, резюмировал Ковальский.

30 октября Высший антикоррупционный суд продлил на два месяца содержание под стражей трёх фигурантов дела «Карфаген», одновременно снизив для них размер залога.

Речь идет о заместителе руководителя подразделения Офиса Генерального прокурора Сергее Кропиве, который был организатором, а также о его сообщнице Елизавете Ивахненко и доверенном лице.

ВАКС, в частности, частично удовлетворил ходатайство защиты и уменьшил суммы залога для трёх подозреваемых: руководителю преступной организации — со 120 до 93 миллионов гривен, его сообщнице — с 20 до 15 миллионов гривен, а доверенному лицу — с 15 до 11,6 миллиона гривен.