Операция Карфаген. Ценова отстранили от должности в Нацполиции, будут проверены и другие сотрудники правоохранительных органов

В Нацполиции отстранили от должности первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Владимира Ценова, подозреваемого в рамках дела Карфаген в предполагаемом участии в преступной организации и получении взяток. Также правоохранители проверят возможную причастность других полицейских к изготовлению фальшивых евро.

Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили в Нацполиции в ответ на запрос Схем на Радио Свобода.

По версии следствия, на обнародованных записях НАБУ Ценов, вероятно, фигурирует под псевдонимом Прайс.

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«На время проведения служебного расследования полковник полиции Владимир Николаевич Ценов, первый заместитель начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, отстранен от исполнения служебных обязанностей», — говорится в ответе.

В Нацполиции отметили, что служебное расследование проводится в связи с возможными нарушениями дисциплины со стороны отдельных сотрудников, однако не уточнили, кого именно, кроме Ценова, оно касается.

4 ноября НАБУ и САП заявили, что в рамках дела Карфаген раскрыли наркосиндикат с российским следом, который, по версии следствия, руководил сетью мошеннических колл-центров под прикрытием должностных лиц СБУ и Нацполиции. По данным НАБУ, в группировку входили не менее 12 человек — среди них генерал-майор СБУ по прозвищу Аким, сотрудник полиции Прайс, другие правоохранители и сотрудники Офиса генпрокурора, а также наркодилер Мексиканец и трижды судимый Андрей Осипов, предположительно известный как Криминал.

По данным следствия, Прайс, по крайней мере, с января по июль 2026 года якобы получал деньги за «незамечание определенных колл-центров». Кроме того, по версии следствия, после изъятия оборудования в одном из колл-центров он посоветовал подать пять одинаковых жалоб в Печерский районный суд Киева, чтобы дело рассмотрел нужный судья.

В тот же день детективы задержали Ценова, ещё одного чиновника Нацполиции Александра Демьянчука и основателя боксёрского клуба Александра Рыбалка, а также генерала СБУ Сергея Дуку.

5 ноября ВАКС взял Ценова под стражу с альтернативой залога в 15 млн грн. На следующий день «Радио Свобода» сообщило, что залог внес: 13 млн грн — его отец, ещё 2 млн — другой человек.

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4 вересня 2026 року НАБУ та САП оголосили про спецоперацію Карфаген із викриття злочинної організації, що прикривала шахрайські кол-центри і легалізувала майно, отримане незаконним шляхом. Ключовим фігурантом справи став посадовець Офісу генерального прокурора Инфографика:

В ответ на запрос Схем в Нацполиции также сообщили, что в рамках служебного расследования проверят возможную причастность отдельных полицейских к изготовлению поддельных евро. По данным антикоррупционных органов, непосредственное участие в организации изготовления фальшивой валюты принимал действующий полицейский по прозвищу Консультант (вероятно, заместитель начальника отдела уголовного розыска ГУНП в Киевской области Александр Демьянчук).

4 листопада 2026 року НАБУ і САП оприлюднили матеріали про нову злочинну організацію в межах операції Карфаген. За даними слідства, вона займалася шахрайством через кол-центри, торгівлею наркотиками, виготовленням контрафактних цигарок і підробленої валюти. Незаконний бізнес прикривали посадовці СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора Инфографика:

Демьянчука подозревают в участии в «преступной организации», а также инкриминируют ему предоставление неправомерной выгоды, пытки, изготовление и сбыт поддельных денег и легализацию имущества, полученного преступным путем. 6 ноября суд арестовал Демьянчука без возможности освобождения под залог.

Один из эпизодов, запечатлённых на «плёнках», обнародованных НАБУ и САП, — это нападение на мужчину возле спортклуба в центре Киева в июле 2026 года. По версии следствия, после этого Консультант заверил организаторов, что план Перехват в городе не был реализован, и обеспечил эвакуацию нападавших.

На запрос Схем относительно этих событий в полиции ответили, что 7 июля Голосеевское управление полиции зарегистрировало «сообщение о нападении на человека на улице Антоновича, а 8 июля сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам хулиганства (часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса).

В ответе не указано, был ли введён в действие после нападения план Перехват. Также в полиции не ответили, находится ли у них на службе Консультант.