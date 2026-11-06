ВАКС взял под стражу без права освобождения под залог фигуранта операции Карфаген, полицейского Демьянчука

Демьянчук подозревается в участии в преступной организации, пособничестве, пытках, изготовлении, хранении, приобретении, перевозке или сбыте поддельных денег (Фото: Скриншот / НАБУ / YouTube)

6 ноября Высший антикоррупционный суд заключил под стражу без права внесения залога фигуранта операции Карфаген — заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киевской области Александра Демьянчука (позывной Консультант).

Об этом сообщили общественная организация Центр противодействия коррупции и общественная организация Transparency International Ukraine со ссылкой на прокурора САП Николая Карася.

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По данным САП, срок содержания под стражей установлен до 2 января 2027 года.

ВАКС не сообщил журналистам об этом заседании.

Александр Демьянчук подозревается в участии в преступной организации, пособничестве в пытках, а также в изготовлении, хранении, приобретении, перевозке или сбыте поддельных денег.

4 ноября НАБУ и САП заявили об обнаружении в ходе расследования дела «Карфаген» наркосиндиката с российским следом, который руководил сетью мошеннических колл-центров при поддержке должностных лиц Службы безопасности и Нацполиции. По данным следствия, под прикрытием правоохранителей участники преступной организации обеспечивали работу мошеннических колл-центров, продажу наркотиков, незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

По данным источников УП и Бабель, 4 ноября антикоррупционные органы в рамках операции «Карфаген» задержали высокопоставленных сотрудников Нацполиции Владимира Ценова и Александра Демьянчука, а также основателя боксерского клуба Александра Рыбалка.

Также 4 ноября сотрудники НАБУ задержали первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, генерала Сергея Дуку.

5 ноября НАБУ и САП объявили о предъявлении подозрения пяти участникам наркосиндиката, разоблаченного в рамках операции Карфаген, который управлял сетью мошеннических колл-центров.

5 ноября ВАКС взял Виталия Рыбалка (Боксера) под стражу без возможности внесения залога.

Также 5 ноября первому заместителю начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимиру Ценову назначили содержание под стражей на 60 дней с залогом в 15 миллионов гривен.

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