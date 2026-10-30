Дело Карфаген. ВАКС снизил размер залога трем фигурантам дела о мошеннических кол-центрах

Подозреваемый по делу Карфаген Сергей Кропива в зале суда, где ему избирают меру пресечения, 6 сентября 2026 года (Фото: Суспільне via Telegram)

Высший антикоррупционный суд продлил на два месяца содержание под стражей трех фигурантов дела о мошеннических кол-центрах Карфаген, одновременно снизив для них размер залога.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По ходатайствам детективов НАБУ, которые были одобрены прокурорами САП, ВАКС продлил еще на два месяца содержание под стражей трех фигурантов дела о преступной организации.

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По данным следствия, эта группировка действовала в Офисе генпрокурора и занималась «крышеванием» мошеннических колл-центров.

Фото: NV

Речь идет заместителе руководителя подразделения Офиса генерального прокурора Сергее Кропиве, который был организатором, а также об его сообщнице Елизавете Ивахненко Музе и доверенном лице.

В то же время суд частично удовлетворил ходатайство защиты и уменьшил суммы залога для троих подозреваемых: руководителю преступной организации — со 120 до 93 миллионов гривен, его сообщнице — с 20 до 15 миллионов гривен, а доверенному лицу — с 15 до 11,6 миллиона гривен.

Операция Карфаген — последние новости

Операция НАБУ Карфаген связана с разоблачением преступной организации, занимавшейся «крышеванием» сети мошеннических кол-центров. Организатором, по данным НАБУ, был сотрудник Офиса Генерального прокурора Сергей Кропива.

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 120 млн грн.

7 сентября генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что подал в отставку на фоне информации о возможной причастности к коррупционным схемам.

Журналист Украинской правды Михаил Ткач со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал, что Кравченко пересек границу Украины 14 сентября в 2:30 ночи на служебном автомобиле. Позже генпрокурор подтвердил эту информацию и заявил, что находится в «заграничной командировке».

14 сентября президент Украины Владимир Зеленский своим указом отстранил Кравченко от должности генерального прокурора.

15 сентября Верховная Рада поддержала отставку генерального прокурора Кравченко. За соответствующее решение проголосовали 317 народных депутатов. Тогда же Зеленский подписал указ об увольнении Кравченко.