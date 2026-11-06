После избиения людей молотками в Вене преступники получили данные австрийского следствия от украинских силовиков (Фото: Скриншот из видео НАБУ Операция Карфаген: продолжение / Украинская правда)

Украинские правоохранители сфотографировали материалы австрийских коллег, касающиеся расследования нападения с молотками на людей в офисе в Вене, и передали их участникам преступной организации. Так злоумышленники узнали, что ими интересуются европейские правоохранительные органы.

Об этом рассказал руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов в эфире программы УП. ЧАТ на YouTube-канале Украинской правды.

По его словам, участники разоблаченной группировки, входившие в силовой блок организации, выехали в одну из европейских стран, ворвались в офис и жестоко избили людей молотками. Нападавшие зафиксировали избиение на видео, чтобы отчитаться перед руководством, после чего вернулись в Украину.

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«Подчиненные „Криминала“ [одного из ключевых фигурантов дела — Андрея Осипова] из силового блока выезжают в европейскую страну, врываются в офис, избивают людей молотками, снимают всё на видео и отчитываются перед руководством. Возвращаются в Украину. После этого украинские правоохранители едут на совещание европейских ведомств, где австрийские коллеги демонстрируют интерес к этому „Криминалу“. Наши правоохранители фотографируют эту информацию и пересылают „Криминалу“: „Смотри, тебя уже ищут в Европе“», — рассказал детектив.

Абакумов подчеркнул, что такое сотрудничество правоохранителей с преступной организацией свидетельствует о необходимости системных изменений в правоохранительных органах.

Детектив также отметил, что деятельность группировки представляла угрозу для европейской интеграции Украины и поддержки со стороны международных партнеров. По его словам, правоохранительные органы европейских стран неоднократно требовали от украинских властей ликвидировать подобные преступные ячейки, поскольку среди пострадавших были люди, помогающие Украине противостоять российской агрессии.

Кроме того, закрытое межведомственное совещание силовиков в июле завершилось утечкой секретной информации. По данным следствия, участники группировки получали сведения о запланированных обысках и рейдах одновременно из Офиса генерального прокурора, СБУ и Национальной полиции.

В переписке задержанных правоохранители также обнаружили угрозы в адрес тех, кто мог разгласить информацию о сотрудничестве с организацией.

Помимо нападений и кибермошенничества, группировка, по данным следствия, приобрела в Берлине оборудование для изготовления высококачественных поддельных евро. В ходе обысков в автомобиле лица, связанного с СБУ, были изъяты тестовые образцы фальшивых банкнот. В то же время само оборудование до сих пор разыскивают в Украине.

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Кто такой Осипов и что о нем известно

Дело Андрея Осипова, которого фигуранты операции «Карфаген» называли «Криминалом», связано с еще одним расследованием НАБУ и САП — касающимся предполагаемого вымогательства одного миллиона долларов у гражданина России за помощь в избежании экстрадиции. Подробности этого дела стали известны летом, после задержания Осипова. О них рассказал проект Слідство.Інфо в репортаже с судебного заседания.

Согласно материалам следствия, история началась в 2022 году, когда СБУ провела обыск у гражданина России Александра Кузнецова, имевшего вид на жительство в Украине. По данным Центра противодействия коррупции, мужчину подозревали в попытке контрабанды 400 кг кокаина. Кроме того, он находился в международном розыске по запросу России.

Во время обыска один из сотрудников СБУ посоветовал Кузнецову обратиться к Эдуарду Лозовскому, который, по версии следствия, мог помочь ему избежать уголовного преследования и экстрадиции в Россию.

Впоследствии Кузнецов связался с Лозовским. Сначала тот запросил за решение вопроса два миллиона долларов, однако благодаря связям Осипова сумму удалось снизить до одного миллиона. Об этом говорится в материалах дела, обнародованных во время судебного заседания 31 июля.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры утверждают, что Лозовский рассказывал Кузнецову о договоренностях между Осиповым и его знакомым Василием Малюком, который в то время был первым заместителем главы СБУ. По словам Лозовского, 200 тысяч долларов из общей суммы якобы должны были передать лично Малюку.

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На записях разговоров, имеющихся в распоряжении следствия, Осипов также упоминает жену Малюка Юлию и их общее прошлое. Он называет Малюка «коростышевским хулиганом», который впоследствии занял высокую должность. Оба мужчины родом из Коростышева Житомирской области.

Как сообщает Слідство.Інфо, прокурор полагает, что на одной из записей зафиксирован разговор Осипова непосредственно с Малюком. Собеседник Осипова жаловался на большой объем работы после назначения, в частности на постоянные заседания СНБО и селекторные совещания у президента. Разговор состоялся 20 июля 2022 года — через два дня после того, как Малюк был назначен исполняющим обязанности главы СБУ.

29 июля этого года Осипова, по данным следствия, предупредили о том, что им заинтересовались правоохранители, и посоветовали уехать из Украины. Однако уже на следующий день его задержали. 31 июля суд заключил мужчину под стражу без права внесения залога.

Александр Кузнецов, с которого началось это дело, по информации Центра противодействия коррупции, скончался в 2024 году. Василий Малюк публично не комментировал обнародованные обвинения.

4 ноября 2026 года НАБУ и САП сообщили о разоблачении в рамках операции «Карфаген» преступной организации, которая, по данным следствия, систематически подкупала высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. За взятки фигуранты получали возможность беспрепятственно вести деятельность мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов.

Среди участников группировки — действующие высокопоставленные сотрудники СБУ, Национальной полиции и Офиса генерального прокурора, а также представители криминальной среды.

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По версии следствия, преступная организация платила правоохранителям за прикрытие мошеннических кол-центров, торговли наркотиками и изготовления фальшивой иностранной валюты. Кроме того, ее участникам инкриминируют организацию нападений, похищений людей и нанесение телесных повреждений.

Также следователи полагают, что фигуранты могли быть причастны к попыткам лишить антикоррупционные органы независимости летом 2025 года.

Организатором группировки, по информации НАБУ, был мужчина по прозвищу «Криминал». Он имел три судимости — за грабеж, незаконное завладение транспортным средством и хулиганство. Несмотря на это, мужчина поддерживал тесные связи с представителями правоохранительных органов.