Сергей Дука, на залог за которого, по данным УП, собирают деньги сотрудники СБУ (Фото: Слідство.Інфо)

Среди сотрудников Службы безопасности Украины распространяют сообщения с призывом собрать деньги на залог за генерала Сергея Дуку , подозреваемого по делу Карфаген.

Об этом в субботу, 7 ноября, пишет Украинская правда со ссылкой на источники в СБУ.

По данным издания, в рассылке коллег просят перевести средства как можно скорее, желательно в течение выходных.

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В сообщении приведены банковские реквизиты Высшего антикоррупционного суда и номер дела.

«Наш коллега — генерал Дука С. О. — попал в неприятности. Прошу тех, у кого есть возможность, принять участие в сборе средств на его залог», — говорится в рассылке, которую цитирует Украинская правда. Авторы сообщения также советуют перечислять деньги с карты.

6 ноября ВАКС заключил Дуку под стражу на 60 дней. Прокурор САП ходатайствовал о залоге в размере 100 млн грн, однако сам Дука заявил в суде, что не может выплатить такую сумму и не собирается бежать за границу. Защита генерала планирует обжаловать это решение в апелляционном порядке.

Дело «Карфаген» — что известно

4 ноября НАБУ и САП заявили, что в рамках дела «Карфаген» разоблачили наркосиндикат с российским следом, который, по версии следствия, действовал под прикрытием должностных лиц СБУ и Нацполиции. Его участников подозревают в организации работы мошеннических кол-центров, торговле наркотиками, а также в производстве контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

В тот же день около 13:00 детективы НАБУ задержали Дуку. Как сообщали Украинская правда и Бабель со ссылкой на источники, также были задержаны должностные лица Нацполиции Владимир Ценов и Александр Демьянчук, а также основатель боксерского клуба Виталий Рыбалка. Глава СБУ Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных сотрудников службы, фигурирующих в расследовании.

5 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам группировки. ВАКС заключил под стражу без права внесения залога Рыбалку, которого на записях называют Боксером, а Ценовой избрал меру пресечения в виде ареста на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 15 млн грн. На следующий день суд арестовал без права внесения залога Демьянчука — фигуранта по прозвищу Консультант.

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6 ноября прокурор САП Николай Карась заявил, что во время обыска Дука и его вооруженная охрана оказывали сопротивление детективам, а сам генерал в течение двух часов уничтожал доказательства — в частности, телефоны — с помощью топора. Позже НАБУ обнародовало фотографии уничтоженных телефонов. По заявлению бюро было открыто уголовное производство по факту сопротивления детективам; его расследует ГБР.