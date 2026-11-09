Подозреваемый по делу Карфаген полковник полиции Владимир Ценов вместе с семьей живет в доме с бассейном и спортзалом в селе Гатное под Киевом. Недвижимость оформлена на его отца — бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Николая Ценова.

Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщило hromadske.

По данным журналистов, дом площадью 240 м² с участком в 15 соток Николай Ценов приобрел в октябре 2022 года за 7,32 млн грн, или около $200 тысяч. Спустя три с половиной месяца туда переехал Владимир Ценов с семьей, что следует из его декларации. В доме пять жилых комнат, четыре ванные, кухня-гостиная, спортзал и бассейн.

Реклама

Архитектор Олег Гречух, которому журналисты показали снимки, оценил реальную рыночную стоимость дома на конец 2022 года как минимум вдвое выше — от 400 до 600 тысяч долларов, в зависимости от коммуникаций и отделки.

В мае 2023 года отец чиновника приобрел соседний участок площадью 6,5 сотки за 40 тысяч долларов; сейчас на нем находится практически готовое сооружение. По словам Гречуха, это, вероятно, техническое помещение и подземное укрытие, а стоимость всего комплекса сегодня может достигать 750−800 тысяч долларов.

В ответе на запрос hromadske Владимир Ценов пояснил, что родители приобретали недвижимость за счет зарплат, пенсий, продажи имущества и предпринимательской деятельности. Однако, как выяснили журналисты, за более чем десять лет существования электронных реестров родители Ценова не продали ни одного объекта. Статус предпринимателя (ФЛП) Николай Ценов оформил лишь в октябре 2023 года — то есть уже после покупки дома и второго земельного участка.

Сам Николай Ценов рассказал, что после выхода на пенсию работал начальником службы безопасности компании Трейдфилд Украина, торгующей сельскохозяйственным сырьем, и получал около 77 тысяч гривен в месяц. По подсчетам журналистов, даже с такой зарплатой ему пришлось бы откладывать деньги почти восемь лет, чтобы купить только дом в Гатном по официальной цене.

Операция «Карфаген» 1/2 / Инфографика: NV

Операция «Карфаген» 2/2 / Инфографика: NV

4 ноября НАБУ и САП заявили, что в рамках дела Карфаген разоблачили наркосиндикат с российским следом, который, по версии следствия, управлял сетью мошеннических кол-центров под прикрытием должностных лиц СБУ и Нацполиции. По данным НАБУ, в группировку входили не менее 12 человек — среди них генерал-майор СБУ по прозвищу Аким, сотрудник полиции Прайс, другие правоохранители и работники Офиса генпрокурора, а также наркоторговец Мексиканец и трижды судимый Андрей Осипов, вероятно известный как Криминал.

Реклама:

В тот же день детективы задержали Ценова, еще одного должностное лицо Нацполиции Александра Демьянчука и основателя боксерского клуба Александра Рыбалко, а также генерала СБУ Сергея Дуку.

5 ноября ВАКС заключил Ценова под стражу с возможностью внесения залога в размере 15 млн грн. На следующий день Радио Свобода сообщило, что залог был внесен: 13 млн грн — его отцом, еще 2 млн — другим человеком.