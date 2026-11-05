В Офисе генерального прокурора заявили, что не располагают данными о человеке под псевдонимом Оскар, который в обнародованной НАБУ переписке по делу Карфаген обозначен как «представитель ОГП».

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос журналистов Схем (Радио Свобода), опубликованном в четверг, 5 ноября.

В связи с этим, как отметили в Офисе Генерального прокурора, на данный момент нет оснований подтверждать, что Оскар работает в прокуратуре, или комментировать его возможную причастность к преступлениям.

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Новое видео НАБУ обнародовало 4 ноября. На нем представлены фрагменты переписки Оскара с организатором преступной группы по прозвищу Криминал. По версии следствия, эта группа, в частности, обеспечивала работу незаконных кол-центров. Собеседники обсуждают, на какие криптокошельки переводить деньги за то, чтобы кол-центрам «не чинили препятствий».

Скриншот из видео НАБУ по делу «Карфаген» / Фото: НАБУ / Скриншот

Что касается других возможных фактов причастности прокуроров, о которых 4 ноября заявили НАБУ и САП, то в Офисе генпрокурора конкретной информацией также не располагают. Комментировать их до того, как обстоятельства установит следствие, в ведомстве считают преждевременным.

В то же время в Офисе Генерального прокурора сообщили, что уже завершили служебные расследования по событиям, связанным с операцией Карфаген. По их результатам в отношении отдельных сотрудников были приняты решения — от внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) до увольнения. В ходе проверки прокуратура запрашивала информацию у НАБУ и САП и, по заявлению ведомства, учла все предоставленные ей данные.

Если следствие установит причастность других прокуроров, в Офисе Генерального прокурора обещают принять меры в пределах своих полномочий.

Операция Карфаген — что известно

4 ноября НАБУ и САП заявили, что в рамках дела Карфаген разоблачили наркосиндикат с российским следом, который, по версии следствия, действовал под прикрытием должностных лиц СБУ и Нацполиции. Его участников подозревают в организации работы мошеннических кол-центров, торговле наркотиками, а также в производстве контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

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В тот же день детективы НАБУ задержали первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку. Как сообщали Украинская правда и Бабель со ссылкой на источники, также были задержаны должностные лица Нацполиции Владимир Ценов и Александр Демьянчук, а также основатель боксерского клуба Александр Рыбалко.

5 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам группировки. Организатором следствие считает трижды судимого Андрея Осипова — вероятно, именно он фигурирует на записях как «Криминал».