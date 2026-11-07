«Политические назначенцы срослись с криминалом». Шабунин и Демченко обсуждают дело Карфаген и ответственность Зеленского

Мог ли Зеленский не знать о схемах высокопоставленных сотрудников СБУ — интервью Шабунина и Демченко (Фото: скриншот НАБУ/YouTube)

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин и народный депутат Украины от фракции Слуга народа Сергей Демченко в эфире Radio NV — о громком деле Карфаген, реформе правоохранительных органов, а также о том, знал ли президент Владимир Зеленский, что высокопоставленные силовики «крышевали» кол-центры, наркотрафик и не только.

Власта Лазур: НАБУ опубликовало записи Карфаген — вторую серию — в среду вечером. Сегодня суббота. Я не видела реакции президента. Возможно, я ошибаюсь, полагая, что президент должен это прокомментировать. Но поскольку именно президент назначает главу СБУ, а фигурантами этого дела являются высокопоставленные сотрудники спецслужбы — которым, в частности, президент недавно присвоил генеральские звания, — то, вероятно, мои ожидания оправданны. Сергей, что вы думаете? Должен ли президент как-то на это отреагировать?

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Сергей Демченко: На мой взгляд, реакцией президента является соответствующее заявление со стороны руководителя его Офиса, господина Кирилла Буданова. Почему я так считаю? Потому что Офис президента — это вспомогательный орган при президенте, и он должен выражать те мысли, которые совпадают с позицией президента. Иначе быть не может.

Если бы дело обстояло иначе, то господин Буданов, вероятно, уже был бы уволен за свои высказывания, не соответствующие позиции президента. Поэтому я воспринимаю это как позицию президента, которая на сегодняшний день публично озвучена через господина Буданова.

В.Л.: Буданов сказал, что ситуация требует своевременных и решительных действий, но каких именно — не уточнил. Виталий, а что вы думаете? Стоит ли ожидать реакции президента?

Виталий Шабунин: Президент не только вносит в парламент кандидатуру руководителя СБУ — он назначает его заместителей, начальников областных управлений и руководителей департаментов. Президент несет полную ответственность за все, что происходит в СБУ, — не только через главу ведомства, но и через назначение его подчиненных.