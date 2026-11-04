«Задействованы сотрудники СБУ и Нацпола». НАБУ и САП заявили о разоблачении наркосиндиката, управлявшего сетью мошеннических кол-центров

НАБУ и САП заявили о разоблачении в ходе расследования дела Карфаген наркосиндиката с российским следом, который управлял сетью мошеннических колл-центров при поддержке должностных лиц Службы безопасности и Нацполиции.

Об этом Национальное антикоррупционное бюро сообщило в видео, опубликованном на своем YouTube-канале в среду, 4 ноября.

Следствие установило, что в состав преступной организации входили:

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Криминал— основатель и руководитель преступной организации. Лицо с криминальным прошлым и настоящим. Трижды судим.

Мексиканец — основатель и руководитель транснационального наркокартеля Химпром. Гражданин РФ, сбежавший в Украину после того, как в 2016 году был объявлен в розыск. С 2019 года находится в розыске и в Украине.

Боксер и Паша — подручные Криминала. Исполнители грязной работы.

Прайс — полицейский, один из руководителей Департамента стратегических расследований Нацполиции, отвечавший за прикрытие деятельности колл-центров.

Консультант — еще один полицейский, отвечавший за безопасность. Он обеспечивал прикрытие преступной деятельности и координировал отдельные ее направления.

Аким — высокопоставленный сотрудник СБУ, генерал-майор, обеспечивавший защиту от внимания со стороны коллег по спецслужбе.

В общей сложности, как отмечает НАБУ, в состав преступной организации было вовлечено не менее 12 человек.

Антикоррупционные органы установили, что после начала полномасштабного вторжения российский наркосиндикат Химпром не только не прекратил свою деятельность, но и усилил влияние в Украине и за рубежом.

По данным следствия, для развития этого «бизнеса» в Украине Мексиканец должен был заручиться поддержкой правоохранителей, которые закрывали бы глаза на его деятельность. Поэтому он привлек Криминала, который еще в 2022 году попал в поле зрения НАБУ и САП, когда требовал от имени СБУ $1 млн за предотвращение экстрадиции определенного лица.

Согласно материалам дела, мужчина, несмотря на криминальное прошлое, поддерживал тесные связи с сотрудниками правоохранительных органов, которые, как и он, родились, выросли и начали свою карьеру в Житомирской области.

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Используя эти связи, в частности с высокопоставленными должностными лицами из руководящего состава СБУ, Криминал в 2022—2025 годах смог стать соорганизатором преступной организации.

По данным следствия, одновременно с этим во время полномасштабной войны Мексиканец продолжал вести незаконный бизнес и сотрудничать с представителями ФСБ.

НАБУ и САП установили, что этот «бизнес» состоял из огромной сети, включавшей 52 мошеннических коkл-центра с 2700 сотрудниками, а также из каналов сбыта наркотиков и подпольного цеха по печати фальшивых евро.

Кроме того, следствие установило, что члены организации причастны к заказным пыткам, похищениям людей и вымогательству миллионов долларов.

Как отмечают антикоррупционные органы, за полную неприкосновенность члены преступной группировки ежемесячно перечисляли правоохранителям миллионы долларов в криптовалюте. Силовики же, в свою очередь, заранее предупреждали о государственных проверках, помогали решать вопросы в судах и даже предоставляли доступ к городским камерам видеонаблюдения.

По данным следствия, когда антикоррупционные органы начали расследовать эту деятельность, силовики занялись фабрикацией дел против самих детективов НАБУ.

Обыски у руководителей подразделений СБУ — что известно

4 ноября издание Украинская правда со ссылкой на источники сообщило об обысках у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука и первого заместителя начальника Главного управления Д Департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Ковальчука.

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Следственные действия прошли на фоне попытки проведения обысков у первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Сергея Дуки.

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что один из высокопоставленных сотрудников СБУ угрожает применением огнестрельного оружия и не допускает детективов к месту обыска, проводимого на основании постановления следственного судьи ВАКС. Кроме того, на место прибыли спецназовцы Службы безопасности. По данным источников УП, речь идет о Дуке.

Сами же обыски у руководителей подразделений СБУ, как отмечали источники издания, могут быть связаны с деятельностью Андрея Осипова по прозвищу Криминал.

Позже НАБУ сообщило о разоблачении преступной организации, которая систематически давала взятки высокопоставленным сотрудникам СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

Издание Зеркало недели со ссылкой на источники отметило, что в рамках этого дела Национальное антикоррупционное бюро проводит сегодня около 70 обысков по всей Украине.

По информации собеседников, правоохранители вышли на высокопоставленных сотрудников СБУ после изучения телефона Андрея Осипова.

Служба безопасности, со своей стороны, подтвердила проведение НАБУ и САП обысков у своих сотрудников. Также спецслужба заявила о содействии.