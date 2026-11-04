«Задействованы сотрудники СБУ и Нацпола». НАБУ и САП заявили о разоблачении наркосиндиката, управлявшего сетью мошеннических кол-центров

4 ноября, 15:56
Google Читайте NV в Google
Сотрудники НАБУ (иллюстративное фото) (Фото: НАБУ/Facebook)

Сотрудники НАБУ (иллюстративное фото) (Фото: НАБУ/Facebook)

НАБУ и САП заявили о разоблачении в ходе расследования дела Карфаген наркосиндиката с российским следом, который управлял сетью мошеннических колл-центров при поддержке должностных лиц Службы безопасности и Нацполиции.

Об этом Национальное антикоррупционное бюро сообщило в видео, опубликованном на своем YouTube-канале в среду, 4 ноября.

Следствие установило, что в состав преступной организации входили:

Реклама

  • Криминал— основатель и руководитель преступной организации. Лицо с криминальным прошлым и настоящим. Трижды судим.
  • Мексиканец — основатель и руководитель транснационального наркокартеля Химпром. Гражданин РФ, сбежавший в Украину после того, как в 2016 году был объявлен в розыск. С 2019 года находится в розыске и в Украине.
  • Боксер и Паша — подручные Криминала. Исполнители грязной работы.
  • Прайс — полицейский, один из руководителей Департамента стратегических расследований Нацполиции, отвечавший за прикрытие деятельности колл-центров.
  • Консультант — еще один полицейский, отвечавший за безопасность. Он обеспечивал прикрытие преступной деятельности и координировал отдельные ее направления.
  • Аким — высокопоставленный сотрудник СБУ, генерал-майор, обеспечивавший защиту от внимания со стороны коллег по спецслужбе.

В общей сложности, как отмечает НАБУ, в состав преступной организации было вовлечено не менее 12 человек.

Читайте также:
Коррупция в энергетическом секторе. НАБУ и САП завершили расследование в рамках операции Мидас

Антикоррупционные органы установили, что после начала полномасштабного вторжения российский наркосиндикат Химпром не только не прекратил свою деятельность, но и усилил влияние в Украине и за рубежом.

По данным следствия, для развития этого «бизнеса» в Украине Мексиканец должен был заручиться поддержкой правоохранителей, которые закрывали бы глаза на его деятельность. Поэтому он привлек Криминала, который еще в 2022 году попал в поле зрения НАБУ и САП, когда требовал от имени СБУ $1 млн за предотвращение экстрадиции определенного лица.

Согласно материалам дела, мужчина, несмотря на криминальное прошлое, поддерживал тесные связи с сотрудниками правоохранительных органов, которые, как и он, родились, выросли и начали свою карьеру в Житомирской области.

Используя эти связи, в частности с высокопоставленными должностными лицами из руководящего состава СБУ, Криминал в 2022—2025 годах смог стать соорганизатором преступной организации.

Читайте также:
Дело о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу закрыто — Офис генпрокурора

По данным следствия, одновременно с этим во время полномасштабной войны Мексиканец продолжал вести незаконный бизнес и сотрудничать с представителями ФСБ.

НАБУ и САП установили, что этот «бизнес» состоял из огромной сети, включавшей 52 мошеннических коkл-центра с 2700 сотрудниками, а также из каналов сбыта наркотиков и подпольного цеха по печати фальшивых евро.

Кроме того, следствие установило, что члены организации причастны к заказным пыткам, похищениям людей и вымогательству миллионов долларов.

Как отмечают антикоррупционные органы, за полную неприкосновенность члены преступной группировки ежемесячно перечисляли правоохранителям миллионы долларов в криптовалюте. Силовики же, в свою очередь, заранее предупреждали о государственных проверках, помогали решать вопросы в судах и даже предоставляли доступ к городским камерам видеонаблюдения.

Читайте также:
Почему экс-генпрокурор Кравченко выбрал Австрию и возможна ли его экстрадиция оттуда — Каленюк

По данным следствия, когда антикоррупционные органы начали расследовать эту деятельность, силовики занялись фабрикацией дел против самих детективов НАБУ.

Обыски у руководителей подразделений СБУ — что известно

4 ноября издание Украинская правда со ссылкой на источники сообщило об обысках у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука и первого заместителя начальника Главного управления Д Департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Ковальчука.

Следственные действия прошли на фоне попытки проведения обысков у первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Сергея Дуки.

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что один из высокопоставленных сотрудников СБУ угрожает применением огнестрельного оружия и не допускает детективов к месту обыска, проводимого на основании постановления следственного судьи ВАКС. Кроме того, на место прибыли спецназовцы Службы безопасности. По данным источников УП, речь идет о Дуке.

Читайте также:
В НАБУ назвали заявление Кравченко о «насильственных действиях» его попыткой обеспечить себе защиту в Австрии

Сами же обыски у руководителей подразделений СБУ, как отмечали источники издания, могут быть связаны с деятельностью Андрея Осипова по прозвищу Криминал.

Позже НАБУ сообщило о разоблачении преступной организации, которая систематически давала взятки высокопоставленным сотрудникам СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

Издание Зеркало недели со ссылкой на источники отметило, что в рамках этого дела Национальное антикоррупционное бюро проводит сегодня около 70 обысков по всей Украине.

По информации собеседников, правоохранители вышли на высокопоставленных сотрудников СБУ после изучения телефона Андрея Осипова.

Читайте также:
Операция Карфаген. Экс-руководителя департамента Офиса генпрокурора Тимошенко отправили в СИЗО

Служба безопасности, со своей стороны, подтвердила проведение НАБУ и САП обысков у своих сотрудников. Также спецслужба заявила о содействии.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) кол-центры

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies