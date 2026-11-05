По данным СМИ, НАБУ и САП приходили к Андрею Рубелю с обысками (Фото: Национальная полиция Украины/Telegram)

В рамках новых эпизодов дела Карфаген Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски у начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Рубеля.

Об этом сообщило ZN.UA в четверг, 5 ноября, со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседников издания, Рубель не был задержан. Следователи, вероятно, интересовались его деятельностью на посту главы Департамента стратегических расследований Нацполиции, который он занимал с 12 октября 2022 года до конца апреля 2026 года.

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В 2020—2021 годах Андрей Рубель был начальником Главного управления Нацполиции в Харьковской области, до этого — работал в полиции Киева и Киевской области, а также в ГУБОП МВД Украины, Департаменте уголовного розыска, внутренней безопасности и стратегических расследований Нацполиции.

ZN.UA отмечает, что в 2019 году Андрей Рубель участвовал в конкурсе на должность руководителя управления внутреннего контроля Государственного бюро расследований, но не прошел тест на знание законодательства — ответил правильно лишь на 42 вопроса из 100. Тем не менее через год он уже возглавлял Департамент стратегических расследований Нацполиции.

В период его работы в ГУ Нацполиции Харьковской области журналисты Bihus.Info опубликовали расследование, где говорилось, что в 2018 году он приобрел в Киеве квартиру площадью 171 кв. м за 3,9 млн грн (причем, как выяснили журналисты, на момент покупки рыночная стоимость квартиры была значительно выше задекларированной).

Операція Карфаген / Инфографика: NV

В то же время источники ZN.UA подтвердили задержание других фигурантов эпизода дела Карфаген, касающегося преступной организации, которая платила правоохранителям за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров, продажу наркотиков и незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты. Речь идет о:

Владимире Ценове (Прайсе) — первом заместителе начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции, который в настоящее время исполняет обязанности его руководителя и, по данным следствия, отвечал за прикрытие деятельности колл-центров;

Александре Демьянчуке (Консультанте) — заместителе начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области, который, по данным следствия, прикрывал преступную деятельность и координировал ее отдельные направления;

Александре Рыбалке (Боксере), который, по версии следствия, также может быть причастен к деятельности российского наркосиндиката Химпром.

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Что касается фигуранта по прозвищу Консультант, то в обнародованном 4 ноября расследовании НАБУ и САП говорилось, что он обеспечивал оперативное прикрытие, сообщал об отсутствии планов перехвата и гарантировал безопасную эвакуацию исполнителей преступных нападений.