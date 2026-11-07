Сращивание нелегального преступного бизнеса с нереформированными правоохранительными органами в Украине стало причиной правонарушений, выявленных и недавно обнародованных НАБУ и САП в рамках дела Карфаген , считает исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Такое мнение она высказала в интервью Radio NV.

В частности, Каленюк прокомментировала разоблачения в отношении двух фигурантов дела, которые, по версии следствия, имеют непосредственное отношение к картелю Химпром — речь идет о людях под прозвищами Мексиканец и Криминал. Последний, по версии НАБУ, — это Андрей Осипов, который был задержан в июле 2026 года. Тогда НАБУ и САП объявили Осипову подозрение в том, что он вымогал миллион долларов взятки у гражданина России, которого могли экстрадировать в РФ.

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«Этот Мексиканец, глава наркокартеля Химпром, сам россиянин, он из России. Хотя он там якобы в розыске, но это россиянин. Который сейчас находится в Мексике. И из Мексики ему удалось наладить работу целого картеля, который совершал серию преступлений. Мы говорим не только о колл-центрах, не только о сбыте наркотических веществ, но и о разбоях, избиениях, похищениях людей, пытках. Это бандитизм уровня 90-х, это как Бандитский Петербург. Почему человеку из Мексики, чуваку из России удалось так безнаказанно налаживать нелегальные преступные бизнесы в Украине?» — отметила Каленюк.

По её мнению, ответ на этот вопрос заключается в том, что «эти бизнесы были тесно связаны с нереформированными правоохранительными органами».

«В данном случае речь идет о Службе безопасности Украины, Национальной полиции и Офисе генерального прокурора. Не зря же это Карфаген-2. Карфаген-1, спецоперация НАБУ, завершилась бегством генерального прокурора [Руслана] Кравченко в Вену. Он, насколько я понимаю, принимал непосредственное участие в „крышевании“ как минимум колл-центров, но, похоже, и более широкого круга преступников, преступлений, нелегальных бизнесов. Теперь — высокопоставленные чиновники Службы безопасности Украины, Национальная полиция, влияние на министра внутренних дел», — напомнила Каленюк.

В то же время она отметила, что и в Национальной полиции, и в СБУ, согласно записям НАБУ, «были люди, похоже, порядочные». «Похоже, что были люди, которые пытались что-то сделать, использовать свои полномочия, чтобы остановить это беззаконие», — подчеркнула она.

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Новые детали о деле Карфаген — главное

4 ноября НАБУ и САП заявили об обнаружении в ходе расследования дела Карфаген наркосиндиката с российским следом, который руководил сетью мошеннических колл-центров при поддержке должностных лиц Службы безопасности и Нацполиции. По данным следствия, под прикрытием правоохранителей участники преступной организации обеспечивали работу мошеннических колл-центров, продажу наркотиков, незаконное производство контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

По данным источников УП и Бабель, 4 ноября антикоррупционные органы в рамках операции Карфаген задержали высокопоставленных сотрудников Нацполиции Владимира Ценова и Александра Демьянчука, а также основателя боксерского клуба Александра Рыбалка.

Также 4 ноября сотрудники НАБУ задержали первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ, генерала Сергея Дуку.

5 ноября НАБУ и САП объявили о предъявлении подозрения пяти участникам наркосиндиката, разоблаченного в рамках операции Карфаген, который управлял сетью мошеннических колл-центров.

6 ноября в НАБУ рассказали новые подробности обыска у Дуки: в бюро подчеркнули, что спецназовцы СБУ направляли автоматы на следователей, а генерал «выбежал на балкон и начал разбивать молотком два телефона и один жесткий диск».