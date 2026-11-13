Двух полицейских, фигурирующих в деле Карфаген , планируют уволить в ближайшее время. В настоящее время они отстранены от исполнения служебных обязанностей, в отношении них проводится служебное расследование.

Об этом министр внутренних дел Украины Иван Выговский сообщил 13 ноября во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, к уголовной ответственности привлекают двух сотрудников Национальной полиции: заместителя руководителя Департамента стратегических расследований и сотрудника Главного управления Нацполиции в Киевской области.

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Выговский отметил, что в МВД узнали о проведении процессуальных действий в отношении правоохранителей утром, когда они начались. Тогда же обоих полицейских отстранили от выполнения служебных обязанностей — еще до обнародования журналистского расследования.

В настоящее время в отношении них проводится служебное расследование. По словам министра, после его завершения обоих правоохранителей в ближайшее время уволят.

12 ноября стало известно, что в Нацполиции отстранили от должности первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Владимира Ценова, подозреваемого в рамках дела Карфаген в предполагаемом участии в преступной организации и получении взяток.

По версии следствия, на обнародованных записях НАБУ Ценов, вероятно, фигурирует под псевдонимом Прайс.

Дело Карфаген — что известно

4 ноября НАБУ и САП заявили, что в рамках дела Карфаген разоблачили наркосиндикат с российским следом, который, по версии следствия, действовал под прикрытием должностных лиц СБУ и Нацполиции. Его участников подозревают в организации работы мошеннических кол-центров, торговле наркотиками, а также в производстве контрафактных сигарет и поддельной иностранной валюты.

4 ноября 2026 года НАБУ и САП обнародовали материалы о новой преступной организации в рамках операции «Карфаген» / Инфографика: NV

В тот же день около 13:00 детективы НАБУ задержали генерала СБУ Сергея Дуку. Как сообщали Украинская правда и Бабель со ссылкой на источники, также были задержаны должностные лица Нацполиции Владимир Ценов и Александр Демьянчук, а также основатель боксерского клуба Виталий Рыбалко. Глава СБУ Александр Поклад уволил с должностей двух высокопоставленных сотрудников службы , фигурирующих в расследовании.

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5 ноября НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам группировки. ВАКС заключил под стражу без права внесения залога Рыбалку, которого на записях называют Боксером, а Ценовой избрал меру пресечения в виде ареста на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 15 млн грн. На следующий день суд арестовал без права внесения залога Демьянчука — фигуранта по прозвищу Консультант.

6 ноября прокурор САП Николай Карась заявил, что во время обыска Дука и его вооруженная охрана оказывали сопротивление детективам, а сам генерал в течение двух часов уничтожал доказательства — в частности, телефоны — с помощью топора. Позже НАБУ обнародовало фотографии уничтоженных телефонов. По заявлению бюро было открыто уголовное производство по факту сопротивления детективам; его расследует ГБР.

Поздно вечером 6 ноября ВАКС избрал Дуце меру пресечения — содержание под стражей или залог в размере 65 млн грн.

Уже на следующий день Украинская правда, ссылаясь на источники в СБУ, сообщила, что среди сотрудников Службы распространяются сообщения с призывом собрать деньги на залог, в которых указаны банковские реквизиты Высшего антикоррупционного суда и номер дела.

13 ноября Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию Высшего антикоррупционного суда сообщила, что за генерала СБУ Дуку внесли полную сумму залога в размере 65 млн грн.