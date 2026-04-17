ВАКС избрал меру пресечения нардепу от ОПЗЖ, которого подозревают в присвоении почти 13 миллионов гривен
Нардеп от ОПЗЖ Александр Качный является фигурантом дела о незаконном обогащении (Фото: Схемы/X)
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Украины, подозреваемому в незаконном обогащении. Это залог в размере 3 млн грн, который надо внести в течение пяти дней со дня применения меры пресечения.
Об этом говорится в сообщении ВАКС в пятницу, 17 апреля.
Также на нардепа возложены процессуальные обязанности:
- прибывать к детективам НАБУ, прокурорам САП по каждому их вызову для проведения следственных или процессуальных действий;
- не отлучаться из Киева без разрешения детективов НАБУ, прокуроров САП;
- сообщать детективам НАБУ, прокурорам САП или суд об изменении своего места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами.
В сообщении ВАКС фамилия фигуранта не называется.
Как сообщило Суспільне, речь идет о депутате от фракции ОПЗЖ Александре Качном. Прокурор САП Роман Кимлик просил установить размер залога 4207 налогооблагаемых минимумов — это более 12,7 млн грн. Суд удовлетворил ходатайство частично. Адвокат нардепа Олег Слободяник сказал, что апелляцию подавать не будут и внесут залог.
6 апреля пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщила, что НАБУ и САП разоблачили на незаконном обогащении на сумму более 12,7 млн грн народного депутата девятого созыва.
По информации САП, фигурант в 2020—2021 годах приобрел активы, стоимость которых на 12,7 млн грн превышала его законные доходы. Речь идет в частности о коттедже и земельном участке на побережье Черного моря в селе Коблево и квартире в центре Киева площадью 132,6 кв. метров.
Нардепу сообщили о подозрении в незаконном обогащении по статье 368−5 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.