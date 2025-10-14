Суд избрал меру пресечения экс-нардепу Иванющенко, подозреваемого в легализации госземли на более 160 млн грн

Во вторник, 14 октября, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для экс-нардепа Партии Регионов Юрия Иванющенко , подозреваемого в легализации 18 га государственной земли на более 160 млн грн.

Об этом сообщает Специализированные антикоррупционная прокуратура.

В рамках досудебного расследования установлено, что весной 2021 года во время корпоративного конфликта между экс-нардепом и застройщиком по поводу контроля над расположенным в пригороде Киева оптовым рынком сельскохозяйственной продукции у предпринимательницы возник план вывести активы рынка на подконтрольных юридических и физических лиц.

Реклама

После проведения ряда действий, направленных на передачу земли в аренду подконтрольному обществу, эти участки на основании мнимых сделок были проданы трем обществам, связанным с застройщиком.

В процессе урегулирования конфликта застройщик и экс-нардеп подписали мировое соглашение о совместном использовании земельного массива, в частности для застройки. А в сентябре 2021 года доверенное лицо экс-депутата вошло в состав бенефициаров обществ — владельцев земельных участков.

После задержания подозреваемого и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

6 сентября НАБУ и САП разоблачили схему по незаконному завладению 18 га земли на более 160 млн грн, к которой причастны Иванющенко и подконтрольные ему лица, столичная застройщица и подконтрольный ей человек, а также бывший руководитель областного управления Госгеокадастра Украины.

Фигурантам схемы сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УКУ. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.