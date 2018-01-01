Дело Гриба: заседание суда не состоялось из-за ухудшения состояния здоровья украинца Сегодня, 15:20 17 Цей матеріал також доступний українською Состояние здоровья Павла Гриба существенно ухудшилось Фото: Ігор Гриб via Facebook

В среду, 12 декабря, заседание Северо-Кавказского окружного военного суда РФ не состоялось из-за ухудшения состояния здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба.

Об этом сообщил его отец Игорь Гриб.

По его словам, у Павла началась сильная боль в животе, рвота и повысилась температура тела. "Скорая помощь" никакой помощи оказать не смогла ", - добавил отец.

Судебное заседание по делу Гриба перенесли на 21 декабря.

Павел Гриб страдает портальной гипертензией. Это синдром повышенного давления, который может вызвать внутреннее кровотечение. Он требует ежедневного приема специальных лекарств.

Напомним, что Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле. Позже его обнаружили в СИЗО в российском Краснодаре.

По версии обвинения, Гриб якобы склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку в школе. Девушка якобы не любила "учителей, учеников и всех россиян". Однако сам Павел заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным.

Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на шесть месяцев арест Гриба - до 24 апреля 2019 года.