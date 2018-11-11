Дело Гандзюк: СБУ провела обыски в квартире депутата Херсонского облсовета

В рамках расследования убийства советника мэра Херсона и общественной активистки Екатерины Гандзюк сотрудники Службы безопасности Украины обыскали квартиру депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого, сообщил депутат Херсонского горсовета Дмитрий Ильченко.

"Сотрудники СБУ ворвались в квартиру депутата областного совета Ставицкого. Ищут доказательства его участия в убийстве Екатерины Гандзюк. Постановления суда нет. Документов у работников СБУ нет. Что конкретно ищут сказать отказываются", - написал депутат в Facebook.

В комментариях к публикации Ильченко отметил, что присутствовал на месте происшествия в качестве защитника.

После обыска Ильченко сообщил, что подписал подписку о неразглашении, и по этой причине не может объявить подробности.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти работницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.

Нападение на Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чего чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Четырех человек, которых подозревают в организации и соучастии в совершении покушения на убийство, суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.