11 ноября 2018, воскресенье

Дело Гандзюк: СБУ провела обыски в квартире депутата Херсонского облсовета

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Депутат Херсонского областного совета Николай Ставицкий
Фото: Николай Ставицкий via Facebook

Депутат Херсонского областного совета Николай Ставицкий

В рамках расследования убийства советника мэра Херсона и общественной активистки Екатерины Гандзюк сотрудники Службы безопасности Украины обыскали квартиру депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого, сообщил депутат Херсонского горсовета Дмитрий Ильченко.

"Сотрудники СБУ ворвались в квартиру депутата областного совета Ставицкого. Ищут доказательства его участия в убийстве Екатерины Гандзюк. Постановления суда нет. Документов у работников СБУ нет. Что конкретно ищут сказать отказываются", - написал депутат в Facebook.

В комментариях к публикации Ильченко отметил, что присутствовал на месте происшествия в качестве защитника.

После обыска Ильченко сообщил, что подписал подписку о неразглашении, и по этой причине не может объявить подробности.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти работницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк.

Нападение на Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чего чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Четырех человек, которых подозревают в организации и соучастии в совершении покушения на убийство, суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

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