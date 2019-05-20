Дело Гандзюк: суд заочно арестовал подозреваемого Левина, его объявят в международный розыск 20 мая, 18:29 221 Цей матеріал також доступний українською скрин видео Слидство. Инфо / YouTube Алексей Левин скрин видео Слидство. Инфо / YouTube

В понедельник, 20 мая, Шевченковский районный суд Киева принял решение о заочном аресте Алексея Левина, которого следствие считает организатором нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, решение суда разблокирует процедуру объявления подозреваемого в международный розыск.

«После вступления определения в силу Генеральной прокуратурой будет представлен экстрадиционный пакет документов в Национальное бюро Интерпола Украины. А. Левин будет объявлен в международный розыск», - сказала она.

Полный текст постановления будет обнародован 23 мая. Постановление вступит в силу через пять дней.

31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой. Она получила химические ожоги более 35% поверхности тела и скончался в больнице 4 ноября.

Прокуратура считает Алексея Левина одним из организаторов убийства активистки.

Сам Левин заявил, что заместитель председателя Херсонской ОГА Евгений Рищук просил «наказать» активистку.