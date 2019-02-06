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Дело Гандзюк: Следствие готово установить тех, кто оказывал давление на прокурора – Луценко

Сегодня, 17:35
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Facebook/Юрій Луценко

Юрий Луценко

Следствие готово установить не только заказчиков убийства активистки Екатерины Гандзюк, но и тех, кто осуществлял давление на прокурора в этом деле, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы готовы не только к установлению заказчика, но и того, кто предупредил, кто совершал давление на прокурора", – заявил генпрокурор.

Кроме того, Луценко подчеркнул, что не намерен более конкретизировать детали расследования. Параллельный источник информации "не содействует следствию", заявил генпрокурор, подразумевая временную следственную комиссию парламента по данному делу.

По словам Луценко, такие действия со стороны ВСК как "объявление по своему хотению тех или иных людей виновными" являются недопустимыми.

Ранее сообщалось, что председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, который возможно сотрудничал с организатором убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, заявил, что уйдет в отставку, если соответствующее решение поддержат депутаты облсовета.

Напомним, Владислав Мангер приостановил свое членство в ВО Батькивщина на время расследования убийства херсонской активисты Екатерины Гандзюк.

Это решение он принял после того, как ее отец Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства сотрудничал с членом Батькивщины Владиславом Мангером и членом БПП Андреем Гордеевым.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля 2018 года. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с поражением 30-39% тела нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

Теги:   Юрий Луценко Екатерина Гандзюк

Спецтема   Убийство Гандзюк

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