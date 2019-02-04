Дело Гандзюк: Мангер заявил о готовности уйти с должности главы Херсонского облсовета Сегодня, 21:07 2361 Цей матеріал також доступний українською Владислав Мангер via Facebook Владислав Мангер считает обвинения в свой адрес безосновательными Владислав Мангер via Facebook

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, который возможно сотрудничал с организатором убийства херсонской активисты Екатерины Гандзюк, заявил, что уйдет в отставку, если соответствующее решение поддержат депутаты облсовета.

"На сегодня председатель облсовета избирается [решением] числа депутатов, присутствующих в областном совете, да? Если у депутатов будет такое желание [отстранить от должности], то есть процедура ... и я всегда покоряюсь закона", - заявил он в эфире Громадського.

Мангер также пояснил, что не имел тесных связей с Алексеем Левиным, которого подозревают в организации нападения на Гандзюк. По его словам, он общался с ним "ровно настолько как с помощником депутата" областного совета Николая Ставицкого.

"Госпожу Екатерину я лично не знал, мы с ней никогда не общались, вообще нигде не пересекались с ней", - подчеркнул Мангер.

Напомним, что Владислав Мангер приостановил свое членство в ВО Батькивщина на время расследования убийства херсонской активисты Екатерины Гандзюк.

Это решение он принял после того, как ее отец Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства сотрудничал с членом Батькивщины Владиславом Мангером и членом БПП Андреем Гордеевым.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля 2018 года. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с поражением 30-39% тела нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.