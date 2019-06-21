Фигурант дела Гандзюк Мангер просит встречи с Зеленским Сегодня, 06:20 Цей матеріал також доступний українською Херсонский облсовет Владислав Мангер Херсонский облсовет

Фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер просит встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Уважаемый Владимир Александрович, если Вы гарантируете права всех граждан Украины, то я имею право просить Вас встретиться и со мной. Я готов детально рассказать и показать, из чего мне придумали обвинение. Также я готов предоставить доказательства того, какими методами действует против меня генерал СБУ Данила Доценко, который до сих пор крышует бандформирования в Херсонской области», — написал чиновник на своей странице в Facebook.

Глава Херсонского облсовета отметил, что знает о решении Зеленского встретиться с отцом Екатерины Гандзюк и просит независимого расследования.

Также Мангер продолжает утверждать, что его обвинили несправедливо и обвиняет в этом предыдущего президента Украины Петра Порошенко и Генеральную прокуратуру Украины.

Он также напомнил, что провел проверку на полиграфе.

«Хочу и прошу только одного: независимого расследования! Генеральной прокуратуре, подзуживающей уже бывшему президенту, веры нет. Они себя дискредитировали. Я даже не прошу уже извинений от них. Я требую справедливости и правды!», — написал Мангер.

Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Он назвал это «политическим заказом» и заявил, что не намерен скрываться от следователей.

Позже ему сменили подозрение на ч.3 ст. 27 и ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего) как организатору преступления, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой. Она получила химические ожоги более 35% поверхности тела и скончалась в больнице 4 ноября.