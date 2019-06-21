Светлана Ройз
Самый сложный опыт. Как пережить смерть близких
Эми Магуайр
Названы обвиняемые в крушении рейса МН17. Что дальше?
Наталия Шмигельская
Сильная и счастливая. Как найти баланс между работой и семьей
Василий Хмельницкий
Нехватка знаний. Почему украинцы не становятся предпринимателями
Спецтема: Погиб Дмитрий Тымчук Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Фигурант дела Гандзюк Мангер просит встречи с Зеленским

Сегодня, 06:20
Цей матеріал також доступний українською
Фигурант дела Гандзюк Мангер просит встречи с Зеленским - фото

Херсонский облсовет

Владислав Мангер

Фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер просит встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Уважаемый Владимир Александрович, если Вы гарантируете права всех граждан Украины, то я имею право просить Вас встретиться и со мной. Я готов детально рассказать и показать, из чего мне придумали обвинение. Также я готов предоставить доказательства того, какими методами действует против меня генерал СБУ Данила Доценко, который до сих пор крышует бандформирования в Херсонской области», — написал чиновник на своей странице в Facebook.

Глава Херсонского облсовета отметил, что знает о решении Зеленского встретиться с отцом Екатерины Гандзюк и просит независимого расследования.

Также Мангер продолжает утверждать, что его обвинили несправедливо и обвиняет в этом предыдущего президента Украины Петра Порошенко и Генеральную прокуратуру Украины.

Он также напомнил, что провел проверку на полиграфе.

«Хочу и прошу только одного: независимого расследования! Генеральной прокуратуре, подзуживающей уже бывшему президенту, веры нет. Они себя дискредитировали. Я даже не прошу уже извинений от них. Я требую справедливости и правды!», — написал Мангер.

Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Он назвал это «политическим заказом» и заявил, что не намерен скрываться от следователей.

Позже ему сменили подозрение на ч.3 ст. 27 и ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего) как организатору преступления, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой. Она получила химические ожоги более 35% поверхности тела и скончалась в больнице 4 ноября.

Теги:   Владимир Зеленский Екатерина Гандзюк Владислав Мангер

Спецтема   Убийство Гандзюк

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

События

Вчера, 18:38

img
Расстрел на Институтской: суд арестовал участок до завершения следственных экспериментов
Экономика

Вчера, 14:08

img
Команда Зеленского ожидает ответственности для организаторов Роттердам+
Экономика

Вчера, 15:45

img
Зеленский отменил ряд президентских указов, которые «вмешивались в экономику»

ТОП 3

События

19 июня, 21:04

img
В Одесской области нашли мертвой пропавшую неделю назад 11-летнюю девочку
96241
События

19 июня, 13:15

img
В Киеве погиб нардеп Дмитрий Тымчук — СМИ
75949
События

Вчера, 15:03

img
Зеленский отменил указ Ющенко о проблесковых маячках
39117

Новости Одессы

img
Диванные аналитики: о трагедии в Ивановке, пляжных войнах и тяжелом роке
img
Диверсия на аммиачном заводе, прорыв через блокпост и попытка захвата райадминистрации: в Одесской области проходят масштабные военные учения (фоторепортаж)
img
Куда пойти в Одессе: Немые ночи, архитектурные прогулки и Сорочинская ярмарка