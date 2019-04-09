Дело Гандзюк и выборы. Два увольнения и одна госпитализация за неделю
Рассказываем, что произошло с руководителями Херсонской области, которых связывают с убийством Екатерины Гандзюк, за последнюю неделю.
Госпитализация Владислава Мангера
3 апреля Шевченковский районный суд Киева принял решение снова надеть электронный браслет на подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк и отстраненного из-за этого от выполнения обязанностей главу Херсонского облсовета Владислава Мангера.
Суд арестовал Мангера 15 февраля, но вскоре тот вышел под залог. Мангер заявлял, что обвинения против него политически мотивированы, так как он член Батькивщины, а не Блока Петра Порошенко (отец Екатерины Гандзюк заявлял, что ее убийцы сотрудничали с членами БПП и Батькивщины).
11 марта Мангеру вернули загранпаспорт и сняли с него электронный браслет. На главу Херсонского облсовета снова надели электронный браслет лишь 5 апреля.
7 апреля Мангер резко раскритиковал на своей странице в Facebook президента Петра Порошенко за увольнение главы Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева. Он назвал это увольнение "потаканием кучке лиц, большинство из которых ... Екатерину даже не знали" и "предательством человека, который верно служил вам и общественности".
А уже на следующий день, 8 апреля, пресс-секретарь Херсонского облсовета Галина Ляшевская заявила СМИ, что Мангер госпитализирован в Херсонский областной кардиологический диспансер. По ее словам, плохо ему стало 5 апреля, в день, когда на него надели электронный браслет. УНИАН Ляшевская заявила, что у Мангера "что-то с сердцем" и точного диагноза она не знает, а Украинской правде - что у него гипертонический криз, и он находится в реанимации.
Увольнение Андрея Гордеева и Евгения Рищука
6 апреля состоялась встреча президента Петра Порошенко с представителями общественных организаций. На встрече было около 20 человек, и несколько из них, согласно сообщению на странице в Facebook исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарьи Каленюк, озвучили требование инициативы Хто замовив Катю Гандзюк? уволить главу Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.
"Ответ Порошенко: сегодня после разговора с Президентом Гордеев подписал заявление на увольнение. Официально он будет уволен с должности руководителя ОГА через 7-8 дней", - говорится в сообщении Каленюк, опубликованном 6 апреля в 18:12.
На странице инициативы Хто замовив Катю Гандзюк 6 апреля в 23:45 появилось сообщение о том, что ее представители были на закрытой встрече с Порошенко "без СМИ, диктофонов и мобильной техники".
"Мы узнали от господина Порошенко, что заявление Андрея Гордеева об увольнении с должности главы Херсонской ОГА будет подписано Президентом. Нам пообещали, что это не последнее решение по поводу фамилий, которые озвучивались среди заказчиков убийства Гандзюк", - говорилось в этом сообщении.
Незадолго до этого, в 17:00, нардеп от Блока Петра Порошенко из Херсона Александр Спиваковский сообщил на своей странице в Facebook об увольнении Гордеева. По словам нардепа, уволиться было собственным решением Гордеева "ради общественного покоя" и "ради Украины".
Сам Гордеев в 19:33 также сообщил о своей отставке и тоже заявил, что увольнение было его инициативой.
"Я не хочу, чтобы последствия информкилерства против меня повлияли на покой нашего государства, а вместе с тем и на покой Херсонщины. Я не хочу, чтобы в такое сложное время выборов сфабрикованный против меня негатив хоть каким-то образом негативно отразился на втором туре выборов Президента Украины и Верховного главнокомандующего!" - объяснял Гордеев в своем сообщении причины этого решения.
Он заверил, что не намерен скрываться от следствия и будет "защищать свое честное имя".
Гордеева считает причастным к убийству Екатерины Гандзюк ее отец - Виктор Гандзюк, он говорил об этом 28 января на заседании парламентской временной следственной комиссии. Сам Гордеев заявлял о своей непричастности к убийству и утверждал, что заявление отца погибшей активистки является ничем иным как "провокацией нечистых людей", которые используют Виктора Гандзюка для своих "политических манипуляций". Гордеев на данный момент официально не является подозреваемым в причастности к убийству.
Поздно вечером 8 апреля о собственном увольнении сообщил также заместитель Андрея Гордеева Евгений Рищук.
"Как всем известно в пятницу глава ОГА Гордеев написал заявление на увольнение. Мой шаг такой же. Я пришел в ОГА по приглашению Андрея Гордеева и ухожу вместе с ним", - заявил он.
Рищук добавил, что после увольнения продолжит работу в качестве депутата областного совета.
"Что касается того проплаченного бреда под названием Хто замовив Катю Гандзюк могу сказать одно. Я верю, что рано или поздно найдем настоящего заказчика, что касается меня, я все сказал в СБУ, прошел полиграф и готов помогать всем кто ищет настоящего заказчика", - написал также Рищук.
Рищука 28 января тоже назвал причастным к убийству Екатерины Гандзюк ее отец. 11 февраля он был временно отстранен от должности, по его словам, по собственной инициативе.
Кроме того, в конце марта 2019 года было опубликовано видео, на котором один из подозреваемых в убийстве Гандзюк Алексей Левин заявлял, что Рищук просил его "наказать" Екатерину Гандзюк - "облить фекалиями или что-то такое", потому что она "везде сует свой нос".
Сам Рищук в связи с этим заявлял на своей странице в Facebook, что не знаком с Левиным, не знает его в лицо и никогда ни с кем не говорил о Екатерине Гандзюк.
"Для меня она была некой сварливой бабой с своими, понятными только для нее, выходками, которых в ФБ десятки, а может и сотни", - писал он.
Евгений Рищук официально не является подозреваемым в причастности к убийству Гандзюк.
Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля 2018 года. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).
Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с поражением 30-39% тела, нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.
НВ