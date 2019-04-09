Дело Гандзюк и выборы. Два увольнения и одна госпитализация за неделю Вчера, 21:22 356 Сюжет Цей матеріал також доступний українською city.kherson.ua 33-летнюю Екатерину Гандзюк облили кислотой 31 июля 2018 года, 4 ноября она скончалась в больнице city.kherson.ua

Автор Анастасия Одинцова

Рассказываем, что произошло с руководителями Херсонской области, которых связывают с убийством Екатерины Гандзюк, за последнюю неделю.

Госпитализация Владислава Мангера

3 апреля Шевченковский районный суд Киева принял решение снова надеть электронный браслет на подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк и отстраненного из-за этого от выполнения обязанностей главу Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Владислав Мангер (стоит) во время судебного заседания в Киеве, 12 февраля 2019 года / Фото: radiosvoboda.org

Суд арестовал Мангера 15 февраля, но вскоре тот вышел под залог. Мангер заявлял, что обвинения против него политически мотивированы, так как он член Батькивщины, а не Блока Петра Порошенко (отец Екатерины Гандзюк заявлял, что ее убийцы сотрудничали с членами БПП и Батькивщины).

11 марта Мангеру вернули загранпаспорт и сняли с него электронный браслет. На главу Херсонского облсовета снова надели электронный браслет лишь 5 апреля.

7 апреля Мангер резко раскритиковал на своей странице в Facebook президента Петра Порошенко за увольнение главы Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева. Он назвал это увольнение "потаканием кучке лиц, большинство из которых ... Екатерину даже не знали" и "предательством человека, который верно служил вам и общественности".

А уже на следующий день, 8 апреля, пресс-секретарь Херсонского облсовета Галина Ляшевская заявила СМИ, что Мангер госпитализирован в Херсонский областной кардиологический диспансер. По ее словам, плохо ему стало 5 апреля, в день, когда на него надели электронный браслет. УНИАН Ляшевская заявила, что у Мангера "что-то с сердцем" и точного диагноза она не знает, а Украинской правде - что у него гипертонический криз, и он находится в реанимации.

Увольнение Андрея Гордеева и Евгения Рищука

6 апреля состоялась встреча президента Петра Порошенко с представителями общественных организаций. На встрече было около 20 человек, и несколько из них, согласно сообщению на странице в Facebook исполнительного директора Центра противодействия коррупции Дарьи Каленюк, озвучили требование инициативы Хто замовив Катю Гандзюк? уволить главу Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.

"Ответ Порошенко: сегодня после разговора с Президентом Гордеев подписал заявление на увольнение. Официально он будет уволен с должности руководителя ОГА через 7-8 дней", - говорится в сообщении Каленюк, опубликованном 6 апреля в 18:12.

На странице инициативы Хто замовив Катю Гандзюк 6 апреля в 23:45 появилось сообщение о том, что ее представители были на закрытой встрече с Порошенко "без СМИ, диктофонов и мобильной техники".

"Мы узнали от господина Порошенко, что заявление Андрея Гордеева об увольнении с должности главы Херсонской ОГА будет подписано Президентом. Нам пообещали, что это не последнее решение по поводу фамилий, которые озвучивались среди заказчиков убийства Гандзюк", - говорилось в этом сообщении.

Незадолго до этого, в 17:00, нардеп от Блока Петра Порошенко из Херсона Александр Спиваковский сообщил на своей странице в Facebook об увольнении Гордеева. По словам нардепа, уволиться было собственным решением Гордеева "ради общественного покоя" и "ради Украины".

Сам Гордеев в 19:33 также сообщил о своей отставке и тоже заявил, что увольнение было его инициативой.

"Я не хочу, чтобы последствия информкилерства против меня повлияли на покой нашего государства, а вместе с тем и на покой Херсонщины. Я не хочу, чтобы в такое сложное время выборов сфабрикованный против меня негатив хоть каким-то образом негативно отразился на втором туре выборов Президента Украины и Верховного главнокомандующего!" - объяснял Гордеев в своем сообщении причины этого решения.

Он заверил, что не намерен скрываться от следствия и будет "защищать свое честное имя".

Гордеева считает причастным к убийству Екатерины Гандзюк ее отец - Виктор Гандзюк, он говорил об этом 28 января на заседании парламентской временной следственной комиссии. Сам Гордеев заявлял о своей непричастности к убийству и утверждал, что заявление отца погибшей активистки является ничем иным как "провокацией нечистых людей", которые используют Виктора Гандзюка для своих "политических манипуляций". Гордеев на данный момент официально не является подозреваемым в причастности к убийству.

Поздно вечером 8 апреля о собственном увольнении сообщил также заместитель Андрея Гордеева Евгений Рищук.

"Как всем известно в пятницу глава ОГА Гордеев написал заявление на увольнение. Мой шаг такой же. Я пришел в ОГА по приглашению Андрея Гордеева и ухожу вместе с ним", - заявил он.



Рищук добавил, что после увольнения продолжит работу в качестве депутата областного совета.

"Что касается того проплаченного бреда под названием Хто замовив Катю Гандзюк могу сказать одно. Я верю, что рано или поздно найдем настоящего заказчика, что касается меня, я все сказал в СБУ, прошел полиграф и готов помогать всем кто ищет настоящего заказчика", - написал также Рищук.

Рищука 28 января тоже назвал причастным к убийству Екатерины Гандзюк ее отец. 11 февраля он был временно отстранен от должности, по его словам, по собственной инициативе.

Кроме того, в конце марта 2019 года было опубликовано видео, на котором один из подозреваемых в убийстве Гандзюк Алексей Левин заявлял, что Рищук просил его "наказать" Екатерину Гандзюк - "облить фекалиями или что-то такое", потому что она "везде сует свой нос".

Сам Рищук в связи с этим заявлял на своей странице в Facebook, что не знаком с Левиным, не знает его в лицо и никогда ни с кем не говорил о Екатерине Гандзюк.

Фото: Скриншот со страницы Евгения Рищука в Facebook

"Для меня она была некой сварливой бабой с своими, понятными только для нее, выходками, которых в ФБ десятки, а может и сотни", - писал он.

Евгений Рищук официально не является подозреваемым в причастности к убийству Гандзюк.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля 2018 года. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с поражением 30-39% тела, нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

НВ