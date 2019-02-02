Дело Гандзюк: глава Херсонского облсовета Мангер приостановил членство в Батькивщине Сегодня, 17:51 221 Цей матеріал також доступний українською Владислав Мангер via Facebook Мангер отвергает все обвинения в свой адрес Владислав Мангер via Facebook

Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер приостановил свое членство в партии Батькивщина из-за обвинений в сотрудничестве с организатором убийства херсонской активисты Екатерины Гандзюк.

"Считаю единственно правильным решением приостановить свое членство в партии Батькивщина на время расследования дела Гандзюк", - сказал он.

Мангер также назвал обвинения в свой адрес безосновательными и голословными.

Ранее отец херсонской активистки Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери Екатерины Гандзюк сотрудничал с с членом Батькивщины Владиславом Мангером и членом БПП Андреем Гордеевым.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля 2018 года. Неизвестный облил девушку серной кислотой, в результате чего она получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с поражением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что объявлено о подозрении ключевому организатору нападения на активистку - Алексею Левину по прозвищу Москал-младший. Глава ГПУ добавил, что Левин достаточно известная персона в уголовном мире.

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По данным следствия, он был важным элементом подготовки и организации нападения на активистку.

В январе 2019 года СБУ объявила в розыск Алексея Левина (Москаленко) по подозрению в организации убийства Гандзюк.