Галущенко продлили меру пресечения, размер залога не изменился

В среду, 15 апреля, Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для экс-министра энергетики Германа Галущенко , подозреваемого в причастности к делу Мидас о хищении средств в Энергоатоме до 12 июня 2026 года.

Об этом сообщает Суспільне.

Отмечается, что во время заседания прокурор просил продлить меру пресечения Галущенко на два месяца и сохранить размер залога, поскольку следствию еще предстоит провести ряд следственных действий, вручить подозрения и установить других причастных лиц.

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«Прошу не уменьшать размер залога. В первую очередь это связано с незадекларированным состоянием, связанным с компаниями, бенефициарным владельцем которых является жена», — сказал прокурор.

При этом адвокаты экс-министра заявили, что следствие неэффективно использует время и затягивает расследование, а обвинения против Галущенко необоснованны и недоказаны.

«Лицо, которое имеет колоссальные достижения перед государством… вынуждено сейчас находиться в СИЗО, поскольку не может даже внести залог. Закон требует, чтобы у человека была реальная альтернатива меры пресечения… На сегодняшний день есть все основания для того, чтобы уменьшить размер залога, потому что, исходя из жизненного карьерного пути нашего человека, может быть такой риск, который может быть таким, как подзащитный. Поэтому я прошу отказать в удовлетворении прокурора, уменьшить залог», — сказала третья адвокат эксминистра энергетики Сусанна Тирзикян.

Галущенко заявил, что материалы обвинения не содержат реальных фактов, а фактически являются копиями документов из других томов дела.

«Там просто перенесены документы из предыдущих томов, какой-то набор макулатуры из Google, из интернета. Это, вообще, катастрофа… Дальше здесь, ну, знаете, здесь немножко происходит, здесь уже прозвучало, что и дети, и владельцы, и компании, и жена, что-то забыли, что она бывшая жена, но не все они были, паспорта владельцами никаких компаний», — сказал Галущенко.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и продлил срок содержания Галущенко под стражей на 60 дней — до 12 июня. Размер залога остался без изменений и составляет 200 миллионов гривен.

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Подозрение Герману Галущенко — что известно

16 февраля НАБУ и САП сообщили Герману Галущенко о подозрении по делу Мидас. В НАБУ заявили, что подозревают экс-министра в отмывании средств и участии в преступной организации (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 УКУ).

По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП в ноябре 2025 года, зарегистрировали фонд, который должен был привлечь около $100 млн «инвестиций».

Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе оказывал услуги по отмыванию незаконно полученных доходов. Среди «инвесторов» фонда была и семья экс-министра энергетики, заявили в НАБУ.

По данным антикоррупционных органов, в период пребывания Галущенко на посту министра энергетики через его доверенное лицо, известное как Рокет, преступная организация получила более 112 млн долларов наличными от противоправной деятельности в секторе энергетики. Эти средства легализовали через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и «инвестирование» в фонд.

Следствие установило, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья Галущенко, перечислили более 7,4 млн долларов. Еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье непосредственно в Швейцарии.

15 февраля детективы НАБУ задержали экс-министра энергетики при попытке покинуть территорию Украины.

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Во время судебного заседания 16 февраля Галущенко заявил, что не имел никаких подозрений в момент, когда планировал поездку за границу. Цель его выезда — встреча с детьми, которые длительное время живут за границей.