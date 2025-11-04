В Украину вернули подозреваемого по делу о хищении 100 млн грн Энергоатома (Фото: НАБУ)

В Украину из Германии экстрадировали одного из фигурантов дела о завладении почти 100 млн грн НАЭК Энергоатом . По информации журналистов, речь идет об экс-директоре ООО БК КБР Дмитрии Нестеруке.

По данным НАБУ, в 2017—2020 годах для нужд Энергоатома выполнялись работы по строительству Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Следствие установило, что в 2020 году в связи с корректировкой проекта строительства возникла необходимость закупки работ по его завершению. В декабре того же года между ОП Атомпроектинжиниринг, входящим в структуру АО НАЭК Энергоатом, и частной компанией в обход открытых торгов заключили договор завершения строительства хранилища.

Для завладения средствами цена контракта была увеличена дополнительными соглашениями почти в три раза (с 421 млн грн до 1,497 млрд грн). Мошенническая схема заключалась в том, что компания-подрядчик закупила оборудование системы радиационного контроля за рыночной ценой, но продала его Энергоатому втрое дороже в 2021 году. Госпредприятие переплатило около 100 млн грн.

В то время обвиняемый возглавлял эту частную строительную компанию. В сговоре со служащими Энергоатома.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, речь идет об экс-директоре ООО БК КБР Дмитрии Нестеруке.

В ноябре 2023 года детективы НАБУ объявили его в розыск. Только в апреле 2025 года Нестерука удалось задержать при содействии германских органов.

В ноябре 2023 года следственный судья ВАКС избрал меру пресечения генеральному директору ОП Атомпроектинжиниринг ГП НАЭК Энергоатом Николаю Божку, которого подозревают в хищении государственных средств во время строительства хранилища отработанного ядерного топлива, что привело к нанесению государству почти 100 млн грн ущерба.