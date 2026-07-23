Глава САП заявил об угрозах и запугивании судебного эксперта по делу «Династии»

По версии следствия, к давлению могут быть причастны отдельные сотрудники СБУ (Фото: Специализированная антикоррупционная прокуратура / Facebook)

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко заявил, что неизвестные угрожают эксперту по делу о строительстве кооператива Династия в Киевской области.

Об этом он написал в колонке для Украинской правды.

По словам Клименко, эксперту «настоятельно советовали» отказаться от участия в уголовном производстве — незнакомый мужчина дождался женщину вечером у дома, чтобы передать такое «сообщение».

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Позже через третьих лиц ей передавали «приветы» с угрозами мобилизовать родственников и лишить её права на профессиональную деятельность.

В настоящее время НАБУ и САП изучают эти обстоятельства в рамках уголовного производства. По словам Клименко, одна из версий следствия — к давлению могли быть причастны отдельные сотрудники Службы безопасности Украины.

Дело кооператива Династия — что известно

11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку. Его подозревают в причастности к группе, которая могла легализовать 460 млн грн в ходе строительства в Козине Киевской области (кооператив «Династия»). Предполагаемые действия Ермака квалифицируют по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация средств). Сам Ермак отвергал обвинения и заявлял, что у него нет особняка в этом кооперативе.

Справа Династії / Инфографика: Инфографика NV

14 мая Высший антикоррупционный суд избрал Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн; его взяли под стражу в зале суда. Экс-глава Офиса президента заявил, что у него «нет таких денег», но есть «много друзей», которые могут помочь со сбором средств.

Вечером 15 мая адвокат Ермака Игорь Фомин заявил, что необходимая сумма залога уже собрана, но внести ее сразу не удалось из-за того, что банки не работали. 18 мая Ермак вышел из СИЗО после внесения залога — по данным NV, средства внесли около 300 физических и юридических лиц, многие из которых «не являются публичными».