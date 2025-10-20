«Растрата 3,5 млн грн». Экс-заместителя гендиректора Укринмаша Чередниченко объявили в международный розыск

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда взыскала 3,4 млн грн залога и объявила в международный розыск экс-заместителя гендиректора Укринмаша Константина Чередниченко.

Об этом в понедельник, 20 октября, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По словам САП, Чередниченко обвиняют по делу о растрате почти 3,5 млн грн двух государственных предприятий.

Реклама

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. После того как Чередниченко задержат, суд решит вопрос о применении этой меры пресечения.

НАБУ и САП в ходе расследования установили, что в 2014—2016 годах руководители и должностные лица ГП ГГЗИФ Укринмаш совместно с представителями иностранной компании заключили фиктивные сделки и незаконно перечислили средства.

В результате этих действий государственному предприятию нанесли почти 3,5 млн грн ущерба. Именно столько средств незаконно перечислено на выполнение соглашений, отмечает САП.