«Растрата 3,5 млн грн». Экс-заместителя гендиректора Укринмаша Чередниченко объявили в международный розыск
АП ВАКС объявила в международный розыск Константина Чередниченко (Фото: Высший антикоррупционный суд)
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда взыскала 3,4 млн грн залога и объявила в международный розыск экс-заместителя гендиректора Укринмаша Константина Чередниченко.
Об этом в понедельник, 20 октября, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
По словам САП, Чередниченко обвиняют по делу о растрате почти 3,5 млн грн двух государственных предприятий.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. После того как Чередниченко задержат, суд решит вопрос о применении этой меры пресечения.
НАБУ и САП в ходе расследования установили, что в 2014—2016 годах руководители и должностные лица ГП ГГЗИФ Укринмаш совместно с представителями иностранной компании заключили фиктивные сделки и незаконно перечислили средства.
В результате этих действий государственному предприятию нанесли почти 3,5 млн грн ущерба. Именно столько средств незаконно перечислено на выполнение соглашений, отмечает САП.