Сотни тысяч долларов и стеклянные банки. В деле экс-судьи Чауса исследовали вещественные доказательства 7 июня, 16:58 Цей матеріал також доступний українською Николай Чаус (Фото:hromadske)

Высший антикоррупционный суд продолжает слушать дело экс-судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса. В его деле исследовали стеклянные банки, где он хранил деньги.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

По информации ведомства, судьи исследовали вещественные доказательства: двухлитровую банку, выкопанную под зеленым забором земельного участка судьи, 80 тысяч долларов наличности, которые изъяли из этой банки, еще одну банку на 1,85 литров и 70 тысяч долларов наличности, изъятые из автомобиля Toyota Land Cruiser Prado. Этим автомобилем в 2016 году пользовался Чаус.

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Чаус ранее заявлял, что 70 тысяч долларов он якобы взял у товарища взаймы для строительства. В то же время прокуратура считает, что это была часть взятки в 150 тысяч долларов, которые судья получил за вынесение приговора с условным сроком.

В Центре сообщили, что на заседание защита принесла с собой специальное устройство для проверки водяных знаков, но все купюры оказались подлинными.

«Кроме того, судьи исследовали пакет Новой почты, в котором Чаусу, вероятно, передавали взятку, одноразовые перчатки и 18 резинок для перевязывания денег», — говорится в сообщении.

На следующих двух заседаниях планируют исследовать видеозаписи негласных следственных действий.

В августе 2016 года Николая Чауса задержали по подозрению в получении взятки в $150 тысяч. Его поймали, когда он закапывал деньги в двух стеклянных банках во дворе собственного дома.

Арестовать его не смогли, потому что Верховная Рада не дала на это разрешение, и Чаус бежал в Молдову. Его объявили в национальный, а затем — в международный розыск.

В апреле 2021 года Чауса похитили в Кишиневе. Перед этим суд разблокировал его экстрадицию в Украину. Ряд СМИ опубликовали расследования о том, что к похищению могут быть причастны люди, связанные с украинскими спецслужбами.

30 июля Николай Чаус нашелся в Винницкой области. СБУ привезла его в Киев, а в НАБУ пытались ей помешать и требовали передать экс-судью им, заявляя, что он находится под следствием бюро. В СБУ ответили, что не похищали Чауса, а действовали в рамках закона и своих полномочий.

Вечером 3 августа в НАБУ заявили о задержании Николая Чауса в больнице Феофания (до этого он находился под защитой СБУ). Ему вручили ходатайство о мере пресечения. 4 августа ВАКС отправил экс-судью под круглосуточный домашний арест, обязал сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

По словам адвоката Ростислава Кравца, у бывшего судьи два статуса — подозреваемого по делу о взятке, которое расследует НАБУ, и потерпевшего по делу о его похищении, которое расследует СБУ.

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