Дело "бриллиантовых" прокуроров: на суд со второго раза явился ключевой свидетель

В четверг, 3 мая, в Киеве проходит заседание суда по делу "бриллиантовых" прокуроров Владимира Шапакина и Александра Корнийца.

Главный свидетель, Валентин Рак, на это заседание пришел самостоятельно. На прошлое заседание он не появлялся, поэтому суд постановил привести его принудительно, сообщает 5 канал.

Рассмотрение дела "бриллиантовых" прокуроров Владимира Шапакина и Александра Корнийца продолжается уже около двух лет.

В октябре 2016 суд допросил 30 свидетелей со стороны обвинения в рамках этого дела.

В начале июля 2015 были задержаны заместитель руководителя ГСУ Генпрокуратуры Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупных размерах. У Корнийца при обыске обнаружили бриллианты.

Печерский райсуд Киева вынес решение об аресте Шапакина и Корнийца на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,2 млн грн. Шапакин внес необходимую сумму залога и был отпущен из СИЗО. Впоследствии Апелляционный суд Киева увеличил залог Шапакину до 6,4 млн грн. Он его внес и вышел из СИЗО.

31 июля Корниец вышел из СИЗО после внесения залога в сумме 3,2 млн грн. Позже экс-зампрокурору Киевской области Александру Корнийцу было предъявлено новое подозрение в вымогательстве с отягчающими обстоятельствами.