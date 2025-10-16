В Одессе 14 октября не состоялось судебное заседание, на котором прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона просили избрать меру пресечения для бывшего военного комиссара Одесской области Евгения Борисова.

Сам обвиняемый и его адвокаты на заседание не явились, сообщает Слідство.Інфо в четверг, 16 октября.

Один из защитников письменно проинформировал суд, что Борисов якобы госпитализирован в другую больницу — это уже третье медучреждение, которое он сменил. Прокуроры заявили, что не имеют подтверждений этой информации. По их данным, 13 октября вечером Борисова выписали из частной клиники, а официальных сведений о повторной госпитализации не поступало.

Реклама

Прокуратура обратилась в медучреждение, где он якобы находился 14 октября, и получила ответ, что Борисов был там только с 13:15 до 14:30, после чего его выписали. В Центре экстренной медпомощи подтвердили, что медики «скорой» осматривали его в тот день, но госпитализация не понадобилась.

Журналисты добавили, что полиция, которая отслеживает электронный браслет Борисова, сообщила, что после посещения больницы он находился в Киеве — по адресу, который совпадает с местом расположения Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Там в этот день рассматривалось другое дело в отношении экс-военкома — по обвинению в организации легализации доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 209 УКУ). По нему его ранее отпустили под залог 36 млн грн.

УП в июне 2023 года публиковала расследование о том, что семья Борисова за время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Сам Борисов утверждал, что ничего не знает об этом, а его жена якобы занимается в Испании «розничной торговлей».

Госбюро расследований в мае 2023 года открыло уголовное дело в отношении Борисова из-за информации о том, что он за взятки приказывал подчиненным не призывать определенных людей. Его отстранили от должности.

28 июня в ОК Юг заявили об увольнении Борисова. Вместо него на должность назначили полковника Александра Охрименко.

19 июля НАПК заявило, что экс-начальник ТЦК Одесской области Борисов незаконно обогатился на 188 миллионов гривен.

28 мая 2024 года сотрудники ГБР повторно задержали Борисова на выходе из СИЗО. Правоохранители получили информацию, что после уплаты залога в 12 миллионов гривен он планировал выехать за границу. Офис генпрокурора сообщал, что его будут судить также за незаконное обогащение на более 142 млн грн.

11 июля ГБР сообщило, что Борисов, воспользовавшись своими связями и обманув врача, попал в список военных, имеющих право на лечение за рубежом, и обманом выехал на отдых в Испанию и на Сейшелы во время полномасштабной войны. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.