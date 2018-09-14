Дело Бабченко завершено. Что сообщил СМИ один из обвиняемых

Аркадий Бабченко отметил, что является свидетелем по делу и доступа к материалам дела не имеет

Досудебное расследование по делу Бабченко завершено, вина Германа и Пивоварника доказана, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Детали дела

Отмечается, что следствие установило, что с апреля по май 2018 года граждане Украины Борис Герман и Вячеслав Пивоварник по заказу российских спецслужб готовились к совершению теракта - убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Сообщается, что журналист вынужден был выехать за пределы России из-за постоянных угроз жизни в связи с публичной критикой российской власти.

Через сделку со следствием, наказание Герману значительно смягчили, сейчас он находится в месте лишения свободы

Также сообщается, что Пивоварник, находясь с ноября 2017 года в России, передавал Герману информацию и деньги, необходимые для организации убийства Бабченко. В свою очередь, Герман хранил дома и в автомобиле 12 единиц оружия и боеприпасы.

"Вина указанных лиц в полном объеме доказана собранными в уголовном производстве доказательствами (показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз, протоколами негласных следственных (розыскных) и других процессуальных действий)", - говорится в сообщении.

В ГПУ добавили, что досудебное расследование, направленное на установление других соучастников, причастных к организации совершения теракта, продолжается.

Ранее Аркадий Бабченко отметил, что у него нет доступа к материалам дела. Однако, он отметил, что из-за сделки со следствием наказание Герману значительно смягчили и тот сейчас находится в месте лишения свободы.

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В ГПУ также отметили, что в августе текущего года Герман заключил сделку со следствием. Он признал вину и дал подробные показания обо всех обстоятельствах подготовки им совместно с Пивоварник убийства на заказ "кураторов" РФ к совершению убийства Бабченко. В августе суд утвердил соглашение и вынес приговор Герману до 4,5 лет тюрьмы.

Взрывчатка в Чопе

Обвиняемый Вячеслав Пивоварник прислал видеообращение в редакцию ВВС News Украина. В нем Пивоварник заявляет, что СБУ завербовала его еще в 2010 году, и покушение на Бабченко было "операцией спецслужб".

Он утверждает, что именно по заданию СБУ проник в политические и деловые круги России, а также должен был наладить сотрудничество с российскими спецслужбами. Он добавил, что получил информацию о том, что в этой операции он - расходный материал.

Пивоварник пообещал, что в случае угрозы его жизни будет публиковать новые "компрометирующие материалы". Дело о покушении на 47 журналистов Пивоварник также назвал спецоперацией СБУ, которая имела целью попытку ликвидации российского оппозиционного журналиста-блогера, чтобы продемонстрировать российский след.

В обращении человек сказал, что еще вчера находился в Украине в городе Чоп, где встречался с родственниками, но на него совершили покушение. Был заминирован вход в его дом и взрывное устройство сработало, рассказал он в своем заявлении.