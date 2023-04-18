Дельфинарий Немо в Одессе попал в скандал из-за фото животных с постояльцами отеля

18 апреля, 14:36
Поделиться:
Администрация дельфинария на скандал пока никак не отреагировала (Фото:UAnimals)

Администрация дельфинария на скандал пока никак не отреагировала (Фото:UAnimals)

В Одессе разгорелся скандал из-за появившихся в соцсетях фото постояльцев отеля Nemo Hotel Resort & SPA с морскими котиками.

На соответствующие снимки обратили внимание активисты UAnimals, и рассказали об этом у себя в Facebook.

Читайте также:
«Не уследила». Мать ребенка, которого укусил дельфин, не будет выдвигать претензий к одесскому дельфинарию

Зоозащитники считают, что животные были предоставлены для фотосессий местным дельфинарием Немо, что является нарушением закона об их защите от жестокого обращения.

Видео дня

Читайте также:

Сова зацепилась за леску ПТУРа (Фото:Коллаж NV) Пока вокруг «пылает ад». Бойцы ВСУ спасли в Бахмуте сову, попавшую в беду из-за ПТУРа — видео

«Мы получили шквал сообщений и тысячи отметок с просьбой предотвратить издевательство над животными. Мы считаем такую ситуацию недопустимой, поэтому сразу подали заявление в полицию по части 12 статьи 25 Закона Украины, которая запрещает предоставлять фотоуслуги с дикими животными вне зоопарков, цирков и дельфинариев. Видео и фото сделаны в гостиничном номере Nemo Hotel Resort & SPA, не в дельфинарии. Вероятно, фотоуслуги с дикими животными предоставляются жителям отеля, что негуманно и незаконно», — говорится в сообщении.

В дельфинарии на эти обвинения пока никак не отреагировали.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Одесса Отель Животные Зоозащитники Дельфинарий Немо Скандал

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X