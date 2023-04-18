Дельфинарий Немо в Одессе попал в скандал из-за фото животных с постояльцами отеля
Администрация дельфинария на скандал пока никак не отреагировала (Фото:UAnimals)
В Одессе разгорелся скандал из-за появившихся в соцсетях фото постояльцев отеля Nemo Hotel Resort & SPA с морскими котиками.
На соответствующие снимки обратили внимание активисты UAnimals, и рассказали об этом у себя в Facebook.
Зоозащитники считают, что животные были предоставлены для фотосессий местным дельфинарием Немо, что является нарушением закона об их защите от жестокого обращения.
«Мы получили шквал сообщений и тысячи отметок с просьбой предотвратить издевательство над животными. Мы считаем такую ситуацию недопустимой, поэтому сразу подали заявление в полицию по части 12 статьи 25 Закона Украины, которая запрещает предоставлять фотоуслуги с дикими животными вне зоопарков, цирков и дельфинариев. Видео и фото сделаны в гостиничном номере Nemo Hotel Resort & SPA, не в дельфинарии. Вероятно, фотоуслуги с дикими животными предоставляются жителям отеля, что негуманно и незаконно», — говорится в сообщении.
В дельфинарии на эти обвинения пока никак не отреагировали.