Морские котики в отеле. Полиция открыла дело после скандала вокруг одесского дельфинария Немо 19 апреля, 19:28 Полиция расследует скандал вокруг видео с морскими котиками из дельфинария Немо (Фото:UAnimals)

Полиция открыла уголовное дело после скандала вокруг одесского дельфинария Немо и фото постояльцев местного отеля с морскими котиками.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области, правоохранители пообщались с тренером животных, который «объяснил, что котиков никто в аренду не сдавал». Уголовное дело открыто по ч. 1 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными).



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В Сети разгорелся скандал из-за фото постояльцев одесского отеля Nemo Hotel Resort & SPA с морскими котиками. Активисты UAnimals предположили, что животных предоставил для фотосессии местный дельфинарий Немо. Украинское законодательство запрещает фотоуслуги с дикими животными вне зоопарков, цирков и дельфинариев.



В дельфинарии позже заявили, что тренеры регулярно гуляют с котиками по территории комплекса, потому что встречи с людьми «для социальных животных интересны и вызывают приятные эмоции». По версии администрации, блогеры случайно встретили животных во время одной из таких прогулок и решили снять с ними видео.

