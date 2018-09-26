Делегация РФ и туалет. Лавров оконфузился, пытаясь высмеять Порошенко на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оконфузился, пытаясь высмеять президента Украины Петра Порошенко, который, по данным кремлевских СМИ, во время пребывания на Генассамблее ООН по ошибке зашел в комнату российской делегации.
Когда руководителя внешнеполитического ведомства попросили прокомментировать инцидент, он предположил, что глава украинского государства перепутал помещение, в котором заседают российские дипломаты, с туалетом.
"Наверное, с туалетом перепутал", - попытался пошутить Лавров, однако в итоге сам стал объектом насмешек.
У Российской делегации комната в ООН очень похожа на туалет? Именно это озвучивает Лавров. pic.twitter.com/43OpE7S3Ki— Владимир Владимирови (@udo00550) 26 сентября 2018 г.
Удивительное сравнение своего места дал #Лавров. Даже не знаю кто тут больше проиграл.— Kasakow (@kasakowlebendig) 26 сентября 2018 г.
"...С туалетом перепутал...— володимир дейнека (@vmdeyneka) 26 сентября 2018 г.
Лавров высмеял Порошенко, ошибочно вошедшего в комнату российской делегации в ООН..."
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- Петро Олексійовичу, як же ви могли переплутати це із вбиральнею?
- Там русский дух,
там русью пахло!
Відповів Порошенко.
Лавров заявил, что ему в ООН предоставили туалет вместо комнаты для переговоров.— Ⓜyrotvorets.center ???????? (@myrotvorets_) 26 сентября 2018 г.
- О, туалет! Очень кстати, - Подумал Порошенко и открыл дверь.— Филипп Филиппович Преображенский (@refinedsarcasm) 26 сентября 2018 г.
- Занято, - заверещал Лавров и продолжил заседание делегации из россии.
Порошенко захотелось в туалет, и он забежал туда, откуда больше всего пахло ссаками и дерьмом. Но там почему-то сидел припудренный Лавров.— Valtri (@Valtryi) 26 сентября 2018 г.
Заходит, значит, Порошенко в туалет в штаб-квартире ООН, а там делегация РФ в полном составе.— old_z (@Old_Summon) 26 сентября 2018 г.
Порошенко: простите, господа, а вы чего все тут?
Лавров (грустно): а где же нам еще быть..
В ООН Лавров привык сидеть у параши. Но в этот раз ему повезло и пустили в переговорную. И тут случайно влетает Порошенко. "С туалетом перепутал" - прокомментировал Лавров. Да не он один попутал - привыкли уже, где лошадь очкастая, там и туалет.— Konstantin Kukuškin (@KKKukushkin) 26 сентября 2018 г.
Если комната делигации туалет то лавров получается несмытое гавно?— Что с лицом? (@smth_with_face) 26 сентября 2018 г.
Мимо тещиного дома— Arkady Paserba (@apaserba) 26 сентября 2018 г.
я без шуток не хожу -
то ей ... в окно засуну,
то ей .... покажу!
(Из мемуаров дипкорпуса РФ) ;) https://t.co/edVSpm3KrQ
26 сентября 2018 г.
Причем туалет для животных. В тот момент там находилась лошадь.— Suddenly (@HogwartsFlu) 26 сентября 2018 г.
Порошенко зашёл в переговорную и увидел Лаврова.— Дональд Трамп ???????? (@DJ__Trump) 26 сентября 2018 г.
«Президент Украины», — подумал Лавров.
«Туалет», — подумал Порошенко.
""Скажите пожалуйста, где тут туалет,а то очень сильно пописять хочется?"" ...в ответ-""конечно..., туалет это вход в дверь с табличкой ..лавров.. Писяйте смело, там общий"""— GETO DAC???????? (@olimmp) 26 сентября 2018 г.
Стоит отметить, что это не первый раз, когда "шутка" главы российского МИДа оборачивается против него же.
Так, во время встречи в Москве со своим британским коллегой Борисом Джонсоном он попытался высмеять парламент Великобритании, который советовал своему министру в целях безопасности не брать в РФ свои гаджеты, однако тот за словом в карман не полез.
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