Делегация РФ и туалет. Лавров оконфузился, пытаясь высмеять Порошенко на Генассамблее ООН

"Шутка" Лаврова обернулась против него же

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оконфузился, пытаясь высмеять президента Украины Петра Порошенко, который, по данным кремлевских СМИ, во время пребывания на Генассамблее ООН по ошибке зашел в комнату российской делегации.

Когда руководителя внешнеполитического ведомства попросили прокомментировать инцидент, он предположил, что глава украинского государства перепутал помещение, в котором заседают российские дипломаты, с туалетом.

"Наверное, с туалетом перепутал", - попытался пошутить Лавров, однако в итоге сам стал объектом насмешек.

У Российской делегации комната в ООН очень похожа на туалет? Именно это озвучивает Лавров. pic.twitter.com/43OpE7S3Ki — Владимир Владимирови (@udo00550) 26 сентября 2018 г.

Удивительное сравнение своего места дал #Лавров. Даже не знаю кто тут больше проиграл. — Kasakow (@kasakowlebendig) 26 сентября 2018 г.

"...С туалетом перепутал...

Лавров высмеял Порошенко, ошибочно вошедшего в комнату российской делегации в ООН..."

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- Петро Олексійовичу, як же ви могли переплутати це із вбиральнею?

- Там русский дух,

там русью пахло!

Відповів Порошенко. — володимир дейнека (@vmdeyneka) 26 сентября 2018 г.

Лавров заявил, что ему в ООН предоставили туалет вместо комнаты для переговоров. — Ⓜyrotvorets.center ???????? (@myrotvorets_) 26 сентября 2018 г.

- О, туалет! Очень кстати, - Подумал Порошенко и открыл дверь.

- Занято, - заверещал Лавров и продолжил заседание делегации из россии. — Филипп Филиппович Преображенский (@refinedsarcasm) 26 сентября 2018 г.

Порошенко захотелось в туалет, и он забежал туда, откуда больше всего пахло ссаками и дерьмом. Но там почему-то сидел припудренный Лавров. — Valtri (@Valtryi) 26 сентября 2018 г.

Заходит, значит, Порошенко в туалет в штаб-квартире ООН, а там делегация РФ в полном составе.



Порошенко: простите, господа, а вы чего все тут?

Лавров (грустно): а где же нам еще быть.. — old_z (@Old_Summon) 26 сентября 2018 г.

В ООН Лавров привык сидеть у параши. Но в этот раз ему повезло и пустили в переговорную. И тут случайно влетает Порошенко. "С туалетом перепутал" - прокомментировал Лавров. Да не он один попутал - привыкли уже, где лошадь очкастая, там и туалет. — Konstantin Kukuškin (@KKKukushkin) 26 сентября 2018 г.

Если комната делигации туалет то лавров получается несмытое гавно? — Что с лицом? (@smth_with_face) 26 сентября 2018 г.

Мимо тещиного дома

я без шуток не хожу -

то ей ... в окно засуну,

то ей .... покажу!



(Из мемуаров дипкорпуса РФ) ;) https://t.co/edVSpm3KrQ — Arkady Paserba (@apaserba) 26 сентября 2018 г.

Причем туалет для животных. В тот момент там находилась лошадь. — Suddenly (@HogwartsFlu) 26 сентября 2018 г.

Порошенко зашёл в переговорную и увидел Лаврова.

«Президент Украины», — подумал Лавров.

«Туалет», — подумал Порошенко. — Дональд Трамп ???????? (@DJ__Trump) 26 сентября 2018 г.

""Скажите пожалуйста, где тут туалет,а то очень сильно пописять хочется?"" ...в ответ-""конечно..., туалет это вход в дверь с табличкой ..лавров.. Писяйте смело, там общий""" — GETO DAC???????? (@olimmp) 26 сентября 2018 г.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда "шутка" главы российского МИДа оборачивается против него же.

Так, во время встречи в Москве со своим британским коллегой Борисом Джонсоном он попытался высмеять парламент Великобритании, который советовал своему министру в целях безопасности не брать в РФ свои гаджеты, однако тот за словом в карман не полез.