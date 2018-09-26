26 сентября 2018, среда

Делегация РФ и туалет. Лавров оконфузился, пытаясь высмеять Порошенко на Генассамблее ООН

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"Шутка" Лаврова обернулась против него же

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оконфузился, пытаясь высмеять президента Украины Петра Порошенко, который, по данным кремлевских СМИ, во время пребывания на Генассамблее ООН по ошибке зашел в комнату российской делегации.

Когда руководителя внешнеполитического ведомства попросили прокомментировать инцидент, он предположил, что глава украинского государства перепутал помещение, в котором заседают российские дипломаты, с туалетом.

"Наверное, с туалетом перепутал", - попытался пошутить Лавров, однако в итоге сам стал объектом насмешек.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда "шутка" главы российского МИДа оборачивается против него же.

Так, во время встречи в Москве со своим британским коллегой Борисом Джонсоном он попытался высмеять парламент Великобритании, который советовал своему министру в целях безопасности не брать в РФ свои гаджеты, однако тот за словом в карман не полез.

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